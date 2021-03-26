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İSLAM Berat kandili ne zaman?
İSLAM

Berat kandili ne zaman?

Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili, miladi takvime göre bu sene mart ayına denk geliyor. Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili saatler sonra idrak edilecek. Peki, Berat Kandili ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:30:00 -
Berat kandili ne zaman?

Berat Kandili, Müslüman dünyası için önemli günler arasında bulunuyor. 2021 senesinin üçüncü kandili olan Berat kandilinin 2021 yılında hangi tarihte idrak edileceği merak ediliyor.

Berat kandili ne zaman?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

 

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