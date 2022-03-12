  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?
İSLAM

Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?

Berat kandilinde hangi namaz kılınır? Mübarek berat kandilini ibadetle geçirmek isteyenler o önemli gecede hangi namazın kılınacağını araştırıyor. Peki, berat kandilinde hangi namaz kılınır? Berat kandili namazı kılınışı:

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:08:00 -
Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?

Berat kandili 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu önemli geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler ise 'Berat kandili namazı nasıl kılınır?' sorusunun cevabını araştırıyor

Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?

Berat kandilinde 100 rekatlık Salat ül-hayr (Hayır namazı) kılınması tavsiye edilir.

Salat-ül-hayr namazına “Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" şeklinde niyet edilir.

Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;

– 2 rekatta bir selam vererek kılınır.

– Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.

– İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.

– Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.

– Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.

– Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay