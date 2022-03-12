Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?
Berat kandilinde hangi namaz kılınır? Mübarek berat kandilini ibadetle geçirmek isteyenler o önemli gecede hangi namazın kılınacağını araştırıyor. Peki, berat kandilinde hangi namaz kılınır? Berat kandili namazı kılınışı:
Berat kandili 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu önemli geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler ise 'Berat kandili namazı nasıl kılınır?' sorusunun cevabını araştırıyor
Berat kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat kılınır?
Berat kandilinde 100 rekatlık Salat ül-hayr (Hayır namazı) kılınması tavsiye edilir.
Salat-ül-hayr namazına “Ya Rabbi,senin rıza-i şerifin için namaza Beni afv-ı ilahine,feyz-i ilahine mazhar eyle. Kasveti kalpten, dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyleyip,süeda(iyiler) defterine kaydeyle." diyerek niyet edilir. Bu şekilde niyet edemeyenler "hacet namazına, hayır namazına" şeklinde niyet edilir.
Berat Kandili namazı akşam namazından sabah vaktine kadar ara verilerek kılanabilir. Namazın kılınışı şöyledir;
– 2 rekatta bir selam vererek kılınır.
– Her rekatta Fatiha Suresi'nden sonra 10 tane İhlas Suresi okunur.
– İlk rekatlarda Fatiha'dan önce Sübhaneke okunur.
– Fatiha'da Besmele çekilir, İhlas surelerinde ve Sübhanake'de Besmele çekilmez.
– Namazın tamamını peşpeşe kılmak gerekmez. Ara verilebilir, abdest tazelenip tekrar devam edilebilir.
– Bu namaz gece tamamlanamazsa, kerahet vakitlerine dikkat etmek koşuluyla ertesi günün ikindi namazı vaktine kadar yetiştirebilir.