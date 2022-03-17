Berat gecesinde affedilmeyecekler! Anne babaya asiliğin İslam'daki hükmü...

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İslam alemi bu gece Berat kandilini idrak edecek.

Ramazan ayının müjdecisi Berat gecesinde, Cenab-ı Allah'ın bütün günahları affedeceği ayetler ve hadis-i şeriflerle aktarılırken, Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) bir hadis-i şerifinde Berat gecesinde Allah'ın mağfiretinden yoksun kalacak kişiler için de uyardı.

Bu günahlardan tevbe etmeyenler affedilmeyecek!

Efendimiz (SAV) bu gece Allah-u Teala'nın yapılan hiçbir duayı geri çevirmeyeceğini buyururken, aralarında anne ve babalarına asilik yapanlarla birlikte bazı günahlarda ısrarcı olanların mağfiretten yoksun kalacaklarını söyledi.

Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifi şöyle:

Bu gece Şa‛bânın yarı gecesidir. Bunda Kelb kabîlesinin koyunlarının kılları kadar Allâh-u Te‛âlâ’nın âzadlıları vardır. Allâh-u Te'âlâ bu gecede müşriklere, müşâhinlere, sıla-i rahimi kesenlere, eteğini yerden sürüyenlere, ana babasına isyan edenlere ve içkiye devam edenlere nazar etmez.