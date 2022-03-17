Berat gecesinde affedilmeyecekler! Anne babaya asiliğin İslam'daki hükmü...
Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan Berat gecesinde, ilahiyatçılar tarafından Allah'ın mağfiretine dikkat çekilirken bu geceden anne ve babalarına isyanda devam edenlerin nasiplenemeyeceği de hadis-i şeriflerle aktarılıyor.
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İslam alemi bu gece Berat kandilini idrak edecek.
Ramazan ayının müjdecisi Berat gecesinde, Cenab-ı Allah'ın bütün günahları affedeceği ayetler ve hadis-i şeriflerle aktarılırken, Efendimiz Hazreti Muhammed (SAV) bir hadis-i şerifinde Berat gecesinde Allah'ın mağfiretinden yoksun kalacak kişiler için de uyardı.
Bu günahlardan tevbe etmeyenler affedilmeyecek!
Efendimiz (SAV) bu gece Allah-u Teala'nın yapılan hiçbir duayı geri çevirmeyeceğini buyururken, aralarında anne ve babalarına asilik yapanlarla birlikte bazı günahlarda ısrarcı olanların mağfiretten yoksun kalacaklarını söyledi.
Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifi şöyle:
Bu gece Şa‛bânın yarı gecesidir. Bunda Kelb kabîlesinin koyunlarının kılları kadar Allâh-u Te‛âlâ’nın âzadlıları vardır. Allâh-u Te'âlâ bu gecede müşriklere, müşâhinlere, sıla-i rahimi kesenlere, eteğini yerden sürüyenlere, ana babasına isyan edenlere ve içkiye devam edenlere nazar etmez.