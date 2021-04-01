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Ekonomi Benzine büyük zam! Fakat...
Ekonomi

Benzine büyük zam! Fakat...

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi. Ancak zam, pompaya yansımayacak...

Yeniakit Publisher
2021-04-01 10:33:00 -
Benzine büyük zam! Fakat...

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 19 kuruş zam geldi.. Gelen zam eşel mobil sistem gereği pompa fiyatlarına yansımayacak.

EPGİS'den açıklama

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; “Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi 01/04/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 19 krş/lt fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış mevcut uygulama olan eşel mobil sistemi gereği ÖTV’den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır” bilgisini paylaştı.

Gelecek olan zamla birlikte akaryakıtta devletçe karşılanan ÖTV miktarı litre başına benzinde 1,40 TL, motorinde 0,90 TL otogazda ise 1 TL oldu.

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