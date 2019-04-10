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Seçim 2019 Sayfası

Benzin ve motorine zam

Motorinin litre fiyatına 12 kuruş, benzinin litresine ise 20 kuruş zam geldi, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren motorinde 6 kuruş, benzinde ise 13 kuruş olarak yansıyacak. Motorinde 6 kuruş, benzinde ise 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

10 Nisan 2019 Çarşamba 06:21
Benzin ve motorine zam

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, motorin ve benzin fiyatlarında yaşanan artışın ardından, zammın vergi ayarlamasıyla karşılandığı "eşel mobil sistemi" tekrar devreye alındı.

Buna göre, motorin fiyatlarında yaşanan 12 kuruşluk artışın 6 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 6 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,37 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,33 liradan 6,39 liraya, İzmir'de ise 6,37 liradan 6,43 liraya yükselecek.

Benzin fiyatlarında ise yaşanan 20 kuruşluk artışın 13 kuruşu pompaya yansıtılırken, kalan 7 kuruşluk artış vergiden karşılanacak.

Ankara'da ortalama 6,97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,90 liradan 7,03 liraya, İzmir'de ise 6,95 liradan 7,08 liraya yükselecek.

Eşel mobil sistemi nedir?

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan "eşel mobil sistemi"yle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış neticesinde yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

Mayıs 2018'den itibaren artan akaryakıt fiyatları bu sistemle bir çok defa pompaya yansıtılmazken, geçen yıl Kasım ayında fiyatlarda vergiden karşılanan miktarın altına inilmesiyle sistem devreden çıkarılmış ve indirimler de pompaya yansımıştı. Benzin fiyatının tekrar yükselişe geçmesiyle "eşel mobil sistemi"ne geri dönülmüş oldu.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

 

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 06:21
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. benzin
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