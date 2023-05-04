Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıta son durum, ilk tepki: 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol piyasasındaki hareketlere paralel bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelirken fiyatı 19 TL’nin altına düştü. Sonrasında ilk tepki ne olacak merak konusu olurken yarından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor yorumları geldi. İşte 4 Mayıs Perşembe güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...