Benzin ve motorine indirim geldi! Akaryakıta son durum, ilk tepki: 4 Mayıs 2023 akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin ve motorin fiyatları ile güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol piyasasındaki hareketlere paralel bir seyir izleyen akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Motorine 1 lira 30 kuruş indirim gelirken fiyatı 19 TL’nin altına düştü. Sonrasında ilk tepki ne olacak merak konusu olurken yarından itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor yorumları geldi. İşte 4 Mayıs Perşembe güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...
Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları, benzin istasyonuna gitmeden önce araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor.
Araç sahiplerini sevindiren haber geldi, motorin fiyatlarına 1 TL'nin üzerinde indirim yapıldı.
MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM GELDİ!
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorin fiyatlarına 4 Mayıs Perşembe günü itibarıyla 1 lira 30 kuruş indirim geldi.
İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.
Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi. 5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 MAYIS 2023
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.30 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 18,34 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 20.71 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 18,75 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 10.65 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 20.69 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 18,83 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 10,54 TL