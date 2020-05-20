  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?
için kalan
Ekonomi

Benzin ve motorinde zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:33:11 -
Benzin ve motorinde zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 20 kuruş, motorine ise 12 kuruş zam yapıldı.


Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) açıklamasına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 20 kuruş, motorinin litresine 12 kuruş zam yapıldığı duyuruldu. Zamların ardından benzinin litresi İstanbul’da ortalama 5,83 liraya, Ankara’da 5,98 liraya, İzmir’de 6,01 liraya yükselecek. Motorinin litresi de İstanbul’da ortalama 5,47 liraya, Ankara’da 5,57 liraya, İzmir’de 5,58 liraya yükselecek.


Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı