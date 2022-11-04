Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı LPG ne kadar oldu 4 Kasım Cuma
Benzin, motorin ve LPG'nin güncel fiyatı merak ediliyor. Bu sebeple yeni günle pek çok kişi 'Benzinin litresi ne kadar oldu?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Bu sebeple vatandaşlar güncel benzin, motorin ve LPG fiyatını araştırmaya başladı.
Benzin ne kadar oldu? Akaryakıt zammı LPG ne kadar oldu 4 Kasım Cuma
Bu gece yarısı itibariyle benzinin litresine 1 lira 31 kuruş zam yapıldı. Otogaza ise bugünden itibaren 49 kuruş zam geldi.
İstanbul'da benzinin litresi 22.68 TL, motorin 26.38 TL olarak satılıyor.
Ankara'da benzinin litresi 22.84 TL, motorin 26.46 TL olarak satılıyor.
İzmir'de benzinin litresi 22.83 TL, motorin 26.48 TL olarak satılıyor.