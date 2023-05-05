Altın için İslam Memiş elinde gram altın olanları böyle uyardı! Acilen almanız lazım dedi! Hedefi açıkladı

ABD Merkez Bankasının (Fed), politika fazini son 16 yılın en yüksek seviyesi olan 25 baz puan artırıma gitmesiyle altın fiyatlarında çifte rekor geldi. Ons altın ilk kez 2.082 dolar seviyesine, gram altın ise 1300 TL'ye çıktı. Kapalıçarşı'da altının gramı 1400 TL'yi aştı! Kar satışlarıyla birlikte geri çekilen Ons altın bugün ABD Tarım Dışı İstihdam verileriyle sert düşüş yaşadı. Ons altın 2005 dolar seviyesine kadar geri çekildi. Dolar/TL'den beslenen gram altın ise ekranda 1250 TL seviyesine kadar düştü. Altın fiyatlarında dalgalanma sürerken uzmanlardan dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" politikalarının sonlandıracağına ilişkin öngörülerin güçlendiğini kaydederek, bu durumun tarihi zirvesine yakın seyreden altının ons fiyatında aşağı yönlü baskıları törpülediğini söyledi.

ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin önemine dikkati çeken analistler, ülkede iş gücü piyasalarının hala çok sıkı olduğunu ve bu durumun Fed'in politika alanını etkilediğini bildirdi.

Piyasaların gözü kulağı FED faiz kararındaydı. Kararın açıklanmasının ardından peki önümüzdeki dönemde altında yön ne olur? İşte detaylar...

Seçimler öncesi İslam Memiş'ten kritik altın uyarısı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TGRT Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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EMTİA FİYATLARI POZİTİF GÖRÜNMÜNÜ SÜRDÜRECEK

Altın fiyatlarında rekorların devam edip etmeyeceğine yönelik açıklamalarda bulunan İslam Memiş, küresel krizlere dikkat çekti. Memiş, ABD'de bankacılık krizinin ve enflasyonun tekrar gündeme gelmesinin, jeopolitik risklerin devam etmesinin emtia fiyatlarını yıl içerisinde pozitif olarak etkilediğini belirtti.

ALTINDA ALIM FIRSATI VAR MI?

Memiş, "Ons altında orta ve uzun vadede öngörümde bir değişiklik yok. 2350-2400 dolar seviyesini hedefleyen bir Ons altın var karşımızda. Emtia fiyatları yıl içerisinde pozitif görünümünü devam ettirecek gibi görülüyor. Kısa vadede ise 2038 dolar seviyesinde olan Ons altında 2000 dolar seviyesinin altına sarkmalar görebiliriz. Bu sarkmalar bir alım fırsatı olarak değerlendirmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DOLAR BİR YATIRIM ARACI DEĞİL

Dolar/TL kuruna ilişkin değerlendirmelerin aktaran İslam Memiş şunları söyledi:

"Dolar kurunda ciddi bir belirsizlik var. Seçimler yaklaştıkça geniş bant aralığı geçerliliğini koruyacak. Kapalıçarşıda şuanda 20.30-20.38 TL seviyesinden işlem görüyor. Yaz aylarında 24-25 TL öngörüm sürüyor. Seçimlere son bir hafta. Bu hafta döviz hareketlerine dikkat etmeli. Döviz bana göre bir yatırım aracı değil. Dövizi yatırım aracı olarak gören varsa bunun adı dolar değil eurodur. Euro, dolar paritesinde yaz aylarında 1.15 seviyesine kadar bir yükseliş öngörüyorum.

ELİNDE GRAM ALTIN OLANLAR DİKKAT!

Gram altında ekran ile piyasa arasındaki makasa dikkat çeken İslam Memiş, "Kapalıçarşıda gram altın alış fiyatı 1375 TL, satış fiyatı ise 1380 TL. Ekran ile piyasa arasında 105 TL'lik bir fark var. Bu farkı göz önünde bulundurmak gerekiyor. Elinde gram altın bulunan vatandaş ekrana kanarsa elindeki altını çok ucuza bozduracaktır" uyarısını yaptı.

GRAM ALTINDA ALIM FIRSATI

Gram altın fiyatına yönelik tahminlerini açıklayan İslam Memiş, "Bu yıl için 1450-1550 TL seviyesine yönelik öngörüm sürüyor. Hem dolar hem de Ons tarafındaki yükselişler, gram altında yaz aylarında yeni rekorlar görmemiz mümkün. Ancak, çok hızlı yükselişlerin ardından kısa vadeli geri çekilme mümkün olabilir. Dün çok hızlı bir şekilde 1400 TL'nin aşıldığını gördük. Kurun baskılanmasının da etkisiyle kısa vadeli olarak 1350 TL'nin altına sarkmalar görebiliriz. 1350 TL'nin altını orta ve uzun vadede alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz" tavsiyesinde bulundu.

GRAM ALTIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

turkiyegazetesi aktardı: İslam Memiş gram altın alırken vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Memiş, "İşçilikli altınlara dikkat etmek lazım. Cumhuriyet, çeyrek altında işçilik var. Genelde astar altın dediğimiz, işçiliksiz altınların alınması önemli" dedi.

"GERİ ÇEKİLMELER KALICI OLMAYACAK"

Gümüş fiyatlarına ilişkin tahminde bulunan İslam Memiş, "25.80 seviyesindeki gümüşün ons fiyatında 24.80 seviyesi çok güçlü bir destek seviyesi. Bu seviyeye kadar geri çekilmeler çok kalıcı olmayacaktır. Hem altının hem de gümüşün ons fiyatındaki geri çekilmeler alım fırsatı olarak ön planda. Kısa vadeli düşüşlerin ardından tekrar yükseliş eğiliminin sürmesi çok güçlü gibi duruyor." diye konuştu.

Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları büyük merakla araştırılıyor. Bugün altın almak ve ya altın bozdurmak isteyen vatandaşlar için güncel altın fiyatlarını bir araya getirdik. İşte altın fiyatlarındaki alış satış son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

1.276,31

1.276,53

ALTIN/ONS ($) FİYATI

2.036,21

2.036,53

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.041,79

2.086,74

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

8.168,38

8.322,97

YARIM ALTIN FİYATI

4.071,59

4.174,21

ZİYNET ALTINI FİYATI

8.168,38

8.322,97

ATA ALTIN FİYATI

9.104,73

9.336,95

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.249,75

1.330,00