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Dünya genelinde gerçekleşen terör saldırılarının büyük bir kısmı Müslümanları hedef almasına rağmen, Müslümanlar yine batı ülkeleri ve medya kurumları tarafından terör ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Son olarak bir Hristiyan terörist tarafından Yeni Zelanda’da iki camiye düzenlenen saldırıyla 50 Müslüman Cuma Namazı vaktinde acımasızca katledilirken, Batı medyası Hristiyan teröriste ‘melek muamelesi’ yapmaya devam ediyor.

Müslüman’ım ve gurur duyuyorum

Bu durumu protesto eden Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Salih Zeki Keş, sosyal medya platformları facebook ve twitter üzerinden bir kampanya başlattı. Keş, gönderisinde “Ben bir Müslümanım ve bununla gurur duyuyorum” ifadelerini Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştı.

“Avrupa başkentlerine kadar ulaşmalı!”

Akit’e konuşan Salih Zeki Keş, telefonuna “Yeni Zelanda'da polis şefi müslüman olduğunu ve bununla gurur duyduğunu ilan etti” şeklinde bir mesaj geldiğini ve kampanyayı başlatmasına mesajdaki konuşmanın ilham verdiğini söyledi. Keş, “Yeni Zelanda’da İslama ve Müslümanlara karşı gerçekleştirilen Haçlı terörüne karşı biz Türkiyeli Müslümanların gerek devlet gerekse millet olarak çok güçlü bir tepki vermesi gerektiğini düşünüp duruyor ve bu amaçla yapılan tüm organizasyonlara katılıyordum. Bu tepki dairesini daha da genişletmek için paylaştığım kampanyayı düzenlemeye karar verdim. Tüm halkımızın kampanyaya yoğun desteğini bekliyorum. 3 dilde yayınladığım metnin sosyal medya ortamında halka be halka yayılarak uzun zamandır yürütülen İslamofobya kampanyalarının merkezi haline gelen Avrupa başkentlerine kadar ulaşmasını arzu ediyorum” dedi.

Kampanyaya katılmak isteyenler aşağıdaki görseli twitter ve facebook hesaplarından paylaşabiliyor.