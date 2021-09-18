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Gündem BELTUR'daki alkol satışı, o konuşmayı hatırlattı! Bununla da övünecekler mi?
Gündem

BELTUR'daki alkol satışı, o konuşmayı hatırlattı! Bununla da övünecekler mi?

Muhafazakarların da oylarıyla seçilen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 25 yıl sonra İBB bünyesinde alkol satışına başladı. Skandal alkol satışı, Saadet Partili Hasan Damar'ın "AK Parti'ye biz kaybettirdik" sözleriyle övündüğü konuşmasını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 22:10:00 -

25 yıl sonra CHP idaresine geçen İstanbul, uzun yıllardır kazandığı tüm olumlu gelişmeleri tek tek kaybediyor. Son olarak İstanbullu, CHP yüzünden bir kazanımını daha kaybetti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden BELTUR’da alkol satışı başladı.

BELTUR bünyesindeki Gazhane tesislerinde konser verildi. Aynı zamanda tesiste alkol satışı yapıldı.

Saadet Partili Hasan Damar'ın 'seçim' itirafını hatırlattı

Öte yandan skandal alkol satışı, Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Saadet Partili Hasan Damar'ın seçim itirafını akıllara getirdi. 

Avrupa Milli Görüş Teşkilatı kurucularından Saadet Partili Hasan Damar, Saadet Partisi'nin "kilit parti" haline geldiğini vurguladığı konuşmasında "AK Parti'ye biz kaybettirdik" demiş ve hızını alamayarak sevinç ve gururunu da gizlememişti.

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Yorumlar

Utanmazlar

Ahiret'de de övünür artık.
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Serdar

Hasan Damar mısın ... nesin. Ekrem çakma imamın oğluyla beraber bir güzel .... her şeyini güzel yaptığınız İstanbulu .... kafayla bir dolaşırsınız. Nasıl, eğleniyor musunuz? ... dostlarınızla birlikte Zıkkımın kökünü içersiniz artık.
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