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Spor Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı
Spor

Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de yaşadığı ayrılık ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 21:18:00 -
Belözoğlu'ndan Fenerbahçe itirafı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Tivibu Spor'da katıldığı programda soruları yanıtladı.

Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru Erol Bulut'tan boşalan koltuğu geçici olarak alan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekiple 10 karşılaşmaya çıkmış ve 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi almıştı.

"Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik" diyen Belözoğlu, "Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol hocanın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu" dedi.

Fenerbahçe'den ayrılma sürecini anlatan Belözoğlu, "Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım" diye konuştu.

Emre Belözoğlu'nun diğer açıklamaları şu şekilde;

​"Aykut Hoca, benim için çok değerli"

"İyi bir kadromuz var. Aykut Hoca, benim için çok değerli. Akil diyebileceğimiz, her konuda danışabileceğiniz bir teknik direktördür. Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor.

"Visca çok değerli bir oyuncu"

"Visca çok değerli bir oyuncu. Ligin son 10 senesine damga vurmuş bir oyuncu. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur. Visca için gelen bir resmi teklif olmadığını biliyorum."

"Her maçımızı kazanmak istiyoruz"

"Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz."

"Abdullah Hoca çok kahrımı çekti"

"Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti."

"Rusya'dan ve Şenol Güneş'ten teklif aldım"

"Başakşehir'den önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama konu Başakşehir olunca her şeyi bir kenara koydum."

"Şenol Güneş'ten, A Milli Takım için bir teklif aldım ama o şartların iki taraf için de hayırlı olmayacağını düşünerek kendilerinden izin istedim."

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