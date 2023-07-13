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Teknoloji Belediyelerde kimlik doğrulama işlemleri başladı
Teknoloji

Belediyelerde kimlik doğrulama işlemleri başladı

Yeniakit Publisher
2023-07-13 22:57:00 -
Belediyelerde kimlik doğrulama işlemleri başladı

Belediyeler, kentsel dönüşüm anlaşma ve tapu devir hizmetleri, evlendirme işlemleri ile tüm ilk başvuru süreçleri ve sözleşme işlemlerinde dublör kullanımını engellemek amacıyla KVK uyumlu parmak izi kimlik doğrulama sistemine geçiyor. EGA tarafından üretilen Türkiye'nin ilk onaylı mobil kimlik doğrulama cihazı biOnay, çipli kimlik kartı kullanımıyla parmak izi doğrulamasını sağlayarak belediyelerde olası sahtecilik işlemlerinin önüne geçilmesini sağlayacak.

Belediyelerde, vatandaşlarla yapılan anlaşmalar ve tapu devir süreçleri kameralarla kayıt altına alınarak gerçekleştirilirken; süreçlerin dijitalleşmesi, kimlik kontrollerinin delillendirilmesi ve kötü niyetli kişilerin yaşlı anne babalarının ya da ikiz kardeşlerin yerine işlem yapmasının önüne geçilerek vatandaşların haklarının korunması amaçlanıyor.

Nikah işlemlerinde de kullanılıyor

Yine belediyelerin temel işlerinden olan evlendirme işlemlerinde nikah için başvuru yapan çiftlerin kimlik kontrolleri biOnay sistemleri ile biyometrik olarak kimlik doğrulanarak yapılıyor ve rıza dışı işlem yapmak isteyenlerin önüne geçiliyor. Bu kapsamda uygulama ilk olarak Konya'nın Meram İlçe Belediyesi'nde başladı. Uygulama, Türkiye'deki diğer belediyelerde de devam edecek. Meram Belediyesi'nin tüm süreçlerin başlatıldığı Bizim Meram Ofisi'nde de devreye alınan sistemle vatandaşlar yeni kimlik kartlarıyla ister parmak izi ister PIN kodu girerek işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Kağıt israfına son veriyor, fiziksel arşive ihtiyaç bırakmıyor

Belediyelerde kart erişim cihazının (KEC) kullanılmasının pek çok avantajı bulunuyor. Kimlik uygulaması sayesinde kağıt israfına son veriliyor. KEC ile yasal ispat yapıldığı için kağıt imzalatmaya, kağıt israfına ve fiziksel arşive gerek kalmıyor.

“Kimlik sahteciliği son bulacak”

EGA iştiraki olan biOnay'ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, “Belediyeler başvuru ve anlaşma süreçlerinde kişiye ‘gözle' kimlik kontrolü yapsa ve teslim tutanağı imzalatsa da art niyetli girişimlerle karşılaşılabiliyordu. Artık yeni bir dönem başlıyor. biOnay cihazları belediyelerin vatandaş başvuru masaları tarafından kullanılmaya başlanıyor. Kanunen yasal geçerli, KVK uyumlu parmak izi kimlik doğrulama sayesinde hem iş süreçleri delillendirilmiş bir şekilde dijitalleşecek hem de kötü niyetli kişilerin haksız kazancına son verilecek” dedi.

Yeni kimlik kartlarının parmak izi ve PIN koduyla doğrulama işlemlerinin süreçlerde kullanılması belediyelerde bir ilk olma özelliği taşıyor.
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