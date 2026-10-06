Belediyeler eliyle ülkeyi talan ettiler

Sadece İBB’de 160 milyar TL ve 24 milyon dolarlık kamu zararı oluşurken davalar devam ediyor. Belediye hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarında 30’dan fazla başkan görevden uzaklaştırıldı. 17 belediye başkanı ise Özel tayfasından gelen taleplerden bunalarak, AK Parti’ye katıldı. CHP’nin yerel seçim sonrasında oluşan iktidar ümidi de yok oldu.

SİYASETE ZARAR VERDİLER

Ana muhalefet cephesinde yaşanan skandalları, çalkantıları Akit’e değerlendiren eski CHP’li Bakan Mehmet Sevigen, şunları söyledi: “Ne yazık ki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi CHP’ye de ülkeye de büyük zararlar verdi. AK Parti’ye geçen, hapishaneye giren belediye başkanlarının yüzde 90’ını bunlar getirdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da belki AK Parti’ye geçecek. Herkes belediye başkanlarına bağırıyor, çağırıyor, kızıyor. Ama onları oraya getirene hiç kimse bir laf etmiyor. Eski Mezitli Belediye Başkanı, ‘Ali’yle Veli’yi doyuramadık’ diyor. Benzer şikâyetler var. Başta lider olmadığı zaman, partiyi böyle belediyelerin eline teslim ettiğin zaman maalesef bu işlerin önüne geçemiyorsun.

TEK KÂR ARINMA OLDU

“Özel-İmamoğlu geldi böyle oldu. CHP’yi bölüp Yeni Parti’yi kurdular ama değişen hiçbir şey yok. Tek güzel taraf parti biraz arındı ve Özel bütün sakıncalıları yeni partisine götürdü. Veli Ağababa, Ali Mahir, Sezgin Tanrıkulu, Burhanettin Bulut orada yeni mi oluyor? Belediye başkanının başkanı olur mu kardeşim? Milletvekilinin belediye başkanı olur mu? Kuşadası Belediye Başkanı kim? Veli Ağababa’nın adamı. CHP’nin başına geçtikten sonra belediyeleri bölüşmüşler. Çeşme Belediyesi Ekrem’in. Beykoz Ekrem’in. Beylikdüzü, İstanbul’daki pek çok ilçe belediyesi Ekrem’in. İzmir Özgür’ün. Bu yetmiyor. Diyor ki, ‘öbür belediyeyi de ele geçirmem lazım’ Oradakini de o atıyor. Bunlar sola da Türkiye’ye de büyük zarar verdiler. Yolsuzluk, usulsüzlük nerede olursa olsun hepimize zarar veriyor. Yani yolsuzluğun sağı solu yok. Yapanın yanına kâr kalırsa o kötü. Umut ederim herkes evinin önünü temizlesin. Çünkü yolsuzluklar hepimize zarar veriyor.”

HER DOKUNDUĞU YAKIYOR

CHP’li Gazeteci Mustafa Yavuz da şunları dile getirdi: “Özgür Özel ve ekibinin her dokunduğu yer zarar görüyor. Şaibeli 38’inci kurultayla CHP’yi yasadışı yollarla ele geçirdikten sonra önce belediye başkan adaylıklarını para karşılığında belirleme yoluna gittiler. Ardından belediyelerde ihaleler üzerinden yolsuzluk yapmaya başladılar. Özel döneminde 40’ın üzerinde belediye yolsuzluk soruşturmaları ile gündeme geldi. CHP’nin 100 yılı aşkın birikimine büyük zarar verdi. Sonunda da CHP’yi bölerek solun uzun yılların ardından iktidar olma ümidini de yok etti. Hem CHP’ye hem ülkeye büyük zarar verdi.”