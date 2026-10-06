Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

Muhammen fiyat kilogram başına 270 lira olarak belirlendi. Muhammen tutarların 540 bin ile 3 milyon 780 bin lira, geçici teminatın da 27 bin lira ile 189 bin lira arasında değiştiği ihale, 19 Ekim Pazartesi saat 14.30'da işletmenin merkezinde yapılacak.