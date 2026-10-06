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Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

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Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Altınova Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 650 baş reforme koyun ve 25 baş reforme koç satışı yapacak.

#1
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

İşletmenin Resmi Gazete'deki ihale ilanına göre, toplam 675 reforme küçükbaşın satışı canlı ağırlık üzerinden partiler halinde açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

#2
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

Muhammen fiyat kilogram başına 270 lira olarak belirlendi. Muhammen tutarların 540 bin ile 3 milyon 780 bin lira, geçici teminatın da 27 bin lira ile 189 bin lira arasında değiştiği ihale, 19 Ekim Pazartesi saat 14.30'da işletmenin merkezinde yapılacak.

#3
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

İlk ihaleye gelen olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde, pazarlık usulüyle satış gerçekleştirilecek.

#4
Foto - Resmi Gazete'de yayımlandı! TİGEM reforme küçükbaş hayvan satacak

İhalenin dokümanı, "https://www.tigem.gov.tr" internet sitesinde veya işletmede görülebilecek.

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