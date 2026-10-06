Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Son günlerde bazı İsrail makamları ve medya kuruluşlarında, Gazze’de yürüttüğümüz insani yardım faaliyetleri ve Derneğimizin Gazze saha gönüllülerinden, geçtiğimiz gün İsrail’in füze saldırısı sonucu şehit edilen Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilmiştir.

Şehit Saqr Nabil Musa Qaisi, Deniz Feneri’nin Gazze’deki faaliyetlerine katkı veren beş yüzü aşan gönüllülerinden biridir. Kendisi Derneğimiz bünyesinde yönetici, direktör, koordinatör veya karar alıcı bir pozisyonda bulunmamıştır.

Deniz Feneri Derneği’nin herhangi bir silahlı örgütle, terör örgütüyle veya siyasi-askeri yapılanmayla kurumsal, mali ya da operasyonel bir bağı bulunmamaktadır. Derneğimizin Gazze’deki faaliyetlerinin tek amacı, savaş ve ağır insani kriz şartları altında ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırmaktır.

Üç yılı aşkın süredir Deniz Feneri olarak Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda;

11 aşevi aracılığıyla her gün yaklaşık 25 bin sıcak yemek,

Her gün yaklaşık 75 bin kişiye içme suyu,

El Vefa Hastanesi’nde aylık 5 binden fazla kişiye sağlık desteği ve 30’dan fazla ameliyata destek,

Açtığımız çadır okullarla 15 bin öğrenci kapasitesine yönelik eğitim çalışmaları,

Ekmek, gıda, sebze, hijyen ve kıyafet yardımları,

Binlerce kişiye nakdi yardım,

Barınma, çadır, battaniye, bot ve kışlık kıyafet desteği,

Su kuyuları ve su şebekeleriyle yüz binlerce kişiye ulaşan çalışmalar,

Sağlık tesisleri, eğitim kurumları ve kamp altyapılarına yönelik destekler

başta olmak üzere çok sayıda yardım faaliyeti gerçekleştirdik.

Bu çalışmaların tamamında önceliğimiz, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak ve insani yardımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlamaktır.

Gazze’de yaşanan ağır insani şartlar karşısında, yardım faaliyetlerimizin İsrail tarafından kasıtlı engellenmesine yönelik gayret içerisinde olduğu açıkça ortadadır. Kurumumuz, faaliyetlerini mevzuata ve uluslararası insani yardım ilkelerine riayet ederek sürdürmektedir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, Derneğimizin Gazze’deki faaliyetlerinin ve gönüllülerimizin görevlerinin insani yardım ilkelerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmek istiyoruz. İsrail makamlarının Deniz Feneri Derneği’ni suçlayıcı iddiaları tümüyle asılsızdır. Yardım gönüllüsü olarak Deniz Feneri aşevinde görev yaparken şehit olan kardeşimizle ilgili iddia tamamen asılsızdır. İsrail’in tek amacı, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Gazzelilere yapılan insani yardım çalışmalarını engellemektir.

Deniz Feneri Derneği olarak, bundan sonra da Gazze’de ihtiyaç sahibi insanlara yönelik insani yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşanan tüm zorluklara ve yardım faaliyetlerinin önüne çıkabilecek engellere rağmen, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ



