  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar'dan "Mekke Anlaşması" açıklaması Mersin’deki yolsuzluk operasyonunda yeni gelişme! Savcı, Vahap Seçer dahil 3 başkan için tutuklama istedi Türkiye Suudi Arabistan'la birlikte savaşa mı giriyor? Gündeme bomba gibi düşen açıklama Trump akaryakıt fiyatlarının neden yükseldiğini açıkladı Kritik zirve sonrası bildiri! Mekke İttifakı'nın ilk genel sekreteri belli oldu Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz FETÖ’nün Atina merkezli kaçakçılık ağına darbe! Havadan ve karadan adım adım izlendiler Yemen’de vahşet görüntüleri! Teslim olan Husileri zırhlı araçlarla ezdiler Cemil Tugay Ak Parti’ye katılıyor! Tarih ve saat verildi Mersin Büyükşehir'de “adrese teslim ihale”
Aktüel Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor
Aktüel

Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Deniz Feneri Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetlerini sürdürüyor

Son günlerde bazı İsrail makamları ve medya kuruluşlarında, Gazze’de yürüttüğümüz insani yardım faaliyetleri ve Derneğimizin Gazze saha gönüllülerinden, geçtiğimiz gün İsrail’in füze saldırısı sonucu şehit edilen Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilmiştir.

Son günlerde bazı İsrail makamları ve medya kuruluşlarında, Gazze’de yürüttüğümüz insani yardım faaliyetleri ve Derneğimizin Gazze saha gönüllülerinden, geçtiğimiz gün İsrail’in füze saldırısı sonucu şehit edilen Saqr Nabil Musa Qaisi hakkında çeşitli iddialar gündeme getirilmiştir.
Şehit Saqr Nabil Musa Qaisi, Deniz Feneri’nin Gazze’deki faaliyetlerine katkı veren beş yüzü aşan gönüllülerinden biridir. Kendisi Derneğimiz bünyesinde yönetici, direktör, koordinatör veya karar alıcı bir pozisyonda bulunmamıştır.

Deniz Feneri Derneği’nin herhangi bir silahlı örgütle, terör örgütüyle veya siyasi-askeri yapılanmayla kurumsal, mali ya da operasyonel bir bağı bulunmamaktadır. Derneğimizin Gazze’deki faaliyetlerinin tek amacı, savaş ve ağır insani kriz şartları altında ihtiyaç sahibi sivillere yardım ulaştırmaktır.
Üç yılı aşkın süredir Deniz Feneri olarak Gazze’de aralıksız şekilde insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Bu kapsamda;
11 aşevi aracılığıyla her gün yaklaşık 25 bin sıcak yemek,
Her gün yaklaşık 75 bin kişiye içme suyu,
El Vefa Hastanesi’nde aylık 5 binden fazla kişiye sağlık desteği ve 30’dan fazla ameliyata destek,
Açtığımız çadır okullarla 15 bin öğrenci kapasitesine yönelik eğitim çalışmaları,
Ekmek, gıda, sebze, hijyen ve kıyafet yardımları,
Binlerce kişiye nakdi yardım,
Barınma, çadır, battaniye, bot ve kışlık kıyafet desteği,
Su kuyuları ve su şebekeleriyle yüz binlerce kişiye ulaşan çalışmalar,

Sağlık tesisleri, eğitim kurumları ve kamp altyapılarına yönelik destekler
başta olmak üzere çok sayıda yardım faaliyeti gerçekleştirdik.
Bu çalışmaların tamamında önceliğimiz, ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmak ve insani yardımın kesintisiz şekilde sürmesini sağlamaktır.
Gazze’de yaşanan ağır insani şartlar karşısında, yardım faaliyetlerimizin İsrail tarafından kasıtlı engellenmesine yönelik gayret içerisinde olduğu açıkça ortadadır. Kurumumuz, faaliyetlerini mevzuata ve uluslararası insani yardım ilkelerine riayet ederek sürdürmektedir.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, Derneğimizin Gazze’deki faaliyetlerinin ve gönüllülerimizin görevlerinin insani yardım ilkelerine uygun bir şekilde yürütüldüğünü ifade etmek istiyoruz. İsrail makamlarının Deniz Feneri Derneği’ni suçlayıcı iddiaları tümüyle asılsızdır. Yardım gönüllüsü olarak Deniz Feneri aşevinde görev yaparken şehit olan kardeşimizle ilgili iddia tamamen asılsızdır. İsrail’in tek amacı, zor şartlarda hayata tutunmaya çalışan Gazzelilere yapılan insani yardım çalışmalarını engellemektir.
Deniz Feneri Derneği olarak, bundan sonra da Gazze’de ihtiyaç sahibi insanlara yönelik insani yardım çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yaşanan tüm zorluklara ve yardım faaliyetlerinin önüne çıkabilecek engellere rağmen, ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
DENİZ FENERİ DERNEĞİ

Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!
Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!

Gündem

Gazze’deki 10 bin ürün sayısı 200’e düştü: Siyonist bu defa açlıkla vuruyor!

Filistin belgeseli Almanya’da yayında: Dünya filmini izliyor Gazze gerçeğini yaşıyor
Filistin belgeseli Almanya’da yayında: Dünya filmini izliyor Gazze gerçeğini yaşıyor

Kültür Sanat

Filistin belgeseli Almanya’da yayında: Dünya filmini izliyor Gazze gerçeğini yaşıyor

Cenevre Gazze için ayakta
Cenevre Gazze için ayakta

Dünya

Cenevre Gazze için ayakta

Yıpranmış çadırlar, yaklaşan kış… 300 bin aile Gazze'de donma tehlikesi yaşıyor
Yıpranmış çadırlar, yaklaşan kış… 300 bin aile Gazze'de donma tehlikesi yaşıyor

Dünya

Yıpranmış çadırlar, yaklaşan kış… 300 bin aile Gazze'de donma tehlikesi yaşıyor

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23