Yeni crossover hamlesi! OMODA X için dünya prömiyeri tarihi açıklandı

OMODA | JAECOO, ürün gamını yeni bir crossover modeliyle genişletmeye hazırlanıyor. Tasarım ve yaşam tarzını aynı potada buluşturan marka, crossover kavramını yeniden yorumlayan yeni modeli OMODA X’i dünya sahnesine çıkarmaya hazırlanıyor. OMODA X, 20 Ekim’de CHERY 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek OMODA X NIGHT etkinliğinde dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Markanın “CROSSVOLUTION” adını verdiği yeni tasarım ve ürün vizyonunun ilk temsilcisi olacak OMODA X, spor otomobillerin dinamik karakteri ile off-road araçların güçlü ve maceracı duruşunu aynı gövdede buluşturuyor. Keskin geometrik çizgileri ve OMODA’nın fütüristik mecha tasarım diliyle öne çıkan yeni model, crossover dünyasına daha özgün ve iddialı bir yorum getirmeye hazırlanıyor.

Yenilikçi tasarım anlayışı, kullanıcı odaklı ürün yaklaşımı ve yaşam tarzını merkeze alan marka vizyonuyla crossover segmentinin sınırlarını genişleten OMODA | JAECOO, şimdi bu yaklaşımını yeni bir modelle ileriye taşımaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, markanın yeni crossover modeli OMODA X, 20 Ekim’de Chery 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında düzenlenecek OMODA X NIGHT etkinliğinde dünya sahnesine çıkacak. Yeni model, yalnızca markanın ürün gamına katılacak yeni bir crossover olarak değil, OMODA | JAECOO’nun tasarım ve ürün anlayışında yeni bir dönemi temsil eden model olarak öne çıkacak.

OMODA X’in dünya prömiyeriyle birlikte markanın yeni “CROSSVOLUTION” yaklaşımı da ilk kez kapsamlı şekilde ortaya konacak. OMODA’nın crossover kavramını yeniden yorumlayan bu yaklaşımı, farklı tasarım karakterlerinin ve yaşam tarzlarının aynı otomobilde buluştuğu yeni bir ürün anlayışını temsil ediyor.

Crossover segmentinin hızlı gelişimi, otomobillerin yalnızca farklı gövde tiplerini bir araya getiren modeller olmaktan çıkıp, tasarım ve yaşam tarzı açısından daha özgür bir kimlik kazanmasını beraberinde getiriyor. OMODA | JAECOO da bu dönüşümü “CROSSVOLUTION” yaklaşımıyla yeni bir aşamaya taşımaya hazırlanıyor.

Marka, OMODA 5’in sportif ve gelecek odaklı tasarımından OMODA 7’nin daha premium ve öncü yaklaşımına, OMODA 4’ün cyber-mecha ve süper otomobil estetiğine uzanan ürün ailesiyle crossover kavramının sınırlarını genişletirken, şimdi bu yaklaşımın yeni aşamasını OMODA X ile ortaya koyuyor.

Crossover segmentinin yeni ismi OMODA X

OMODA’nın yeni tasarım yaklaşımında “X”, farklı yolların kesiştiği ve yeni olasılıkların ortaya çıktığı bir sembol olarak konumlandırılıyor.Yeni OMODA X, spor otomobillerin dinamik çizgileriyle off-road araçların güçlü ve maceracı karakterini aynı tasarımda buluşturuyor. Keskin geometrik çizgiler aracın siluetine daha güçlü ve kararlı bir görünüm kazandırırken, OMODA’nın karakteristik fütüristik mecha tasarım dili yeni modele daha iddialı bir duruş sağlıyor.

Hız ve güç, keskinlik ve sağlamlık gibi farklı tasarım unsurlarını aynı otomobilde bir araya getiren OMODA X, markanın “MORE OMODA THAN EVER” yaklaşımını temsil ediyor. Böylece yeni model, OMODA’nın mevcut tasarım karakterini ileriye taşırken crossover dünyasında kendine özgü bir ifade alanı oluşturuyor.

CROSSVOLUTION ile sınırlar yeniden çiziliyor

OMODA’nın yeni yaklaşımı CROSSVOLUTION, crossover kavramının yalnızca farklı gövde tiplerinin veya tasarım dillerinin birleşmesiyle sınırlı olmadığı fikrinden yola çıkıyor. Marka, crossover dünyasında daha cesur kontrastların, daha güçlü bireysel karakterlerin ve tek bir kategoriyle tanımlanması zor otomobillerin yeni bir alan oluşturacağı yaklaşımını ortaya koyuyor.

Bu yaklaşımın merkezinde ise markanın “Own My Edge” felsefesi bulunuyor. OMODA, yeni nesil kullanıcıları kuralları bilen ancak kendi tercihlerini ve bireysel karakterlerini koruyan bir kullanıcı profili üzerinden tanımlıyor.

Bu doğrultuda OMODA X, yalnızca yeni bir model olarak değil, markanın genç kullanıcılarla kurduğu iletişimde daha kişisel ve özgün bir yaşam tarzı yaklaşımının da temsilcisi olarak konumlanıyor. Model, farklı karakterleri ve kullanım beklentilerini aynı tasarım anlayışında buluşturan crossover yaklaşımıyla OMODA’nın yeni nesil ürün vizyonunu somutlaştırıyor.

20 Ekim’de dünya prömiyeri gerçekleşecek

OMODA X’in global tanıtımı, 20 Ekim’de Chery 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında gerçekleştirilecek OMODA X NIGHT etkinliğinde yapılacak. Etkinlikle birlikte OMODA’nın yeni CROSSVOLUTION yaklaşımının detayları da ilk kez açıklanacak.

Ekim ayında gerçekleştirilecek CHERY 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi kapsamında CHERY, OMODA | JAECOO ve iCAUR, aile mobilitesi, genç kullanıcılar, outdoor yaşam tarzı ve akıllı araçlar ekseninde grubun çok markalı otomotiv stratejisini ortaya koyacak.

OMODA | JAECOO ise crossover tasarımı, teknoloji ve outdoor yaşam yaklaşımıyla zirvenin dikkat çeken markalarından biri olacak. Zirvede CSH, SHS, SIVP/VPD ve SIAS gibi yeni nesil teknolojiler de sergilenecek.

OMODA | JAECOO 77 pazarda faaliyet gösteriyor

OMODA | JAECOO, yeni ürün ve tasarım yaklaşımını küresel büyüme stratejisiyle birlikte geliştirmeye devam ediyor. Marka, yalnızca üç yıl içerisinde 1 milyon adetlik satış hacmine ulaşırken bugün Avrupa, Asya, Avustralya, Afrika, Latin Amerika ve Orta Doğu’yu kapsayan 77 pazarda faaliyet gösteriyor.Avrupa’daki yapılanmasını da hızla genişleten OMODA | JAECOO, 22 Avrupa ülkesinde faaliyet gösteriyor. OMODA X ile birlikte marka, crossover segmentindeki ürün yaklaşımını yeni bir tasarım dili ve kullanıcı anlayışıyla ileriye taşımaya hazırlanıyor.