Rus tüccarlar Erzurum’dan tam 10 bin kedi istemiş! Şaşırtan sebebi 103 yıllık gazeteden çıktı

Araştırmacı-Yazar Taner Özdemir haberin detaylarından bahsederek, "Sarıkamış merkezli kurulup daha sonra Erzurum'a nakledilen Varlık Gazetesi'nin 9 Ağustos 1923 tarihli 171'inci sayısında çok ilginç bir haber var: 'Rusya 10 bin kedi alıyor.' Bu haber Varlık Gazetesi'nde yayımlanıyor. Peki bu haberin ilginçliği ne? Bu kediler nereden temin edilecek, hangi ücretle alınacak ve neden kediler? Rusya, özellikle o dönemdeki yeni yapılanma sürecinde Karadeniz ve Hazar kıyılarındaki limanlarda ve depolarda ciddi bir fare istilasıyla karşı karşıya kalıyor. Fareler tüm ürünleri bir şekilde kemiriyor, üstelik açlık da var. Bu durumda Rusya bir komisyon kurulması kararı veriyor ve bu komisyona '10 bin kedi alacaksınız' diye yetki veriliyor. İşin en ilginç yanı ise bu haberin özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde; Erzurum, Kars ve Sarıkamış'ta çok ciddi anlamda bir okuyucu kitlesini etkilemesi" dedi.