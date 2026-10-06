Rus tüccarlar Erzurum’dan tam 10 bin kedi istemiş! Şaşırtan sebebi 103 yıllık gazeteden çıktı

Özdemir, Rus tüccarların kedileri temin etmek için Erzurum, Kars ve Sarıkamış bölgesine yöneldiğini belirterek, "O dönemin Rus tüccarları 'Kedileri nereden temin edebiliriz?' düşüncesiyle kafa yoruyorlar ve bu kafa yorma Erzurum, Kars, Sarıkamış eksenindeki kedilere uzanıyor. Rus tüccarların tercih ettikleri bölge ve tercih ettikleri kediler bu bölgenin kedileri oluyor. Kaça alındılar, kaç tanesi götürüldü? Bu konuda arşivlerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Peki neden bu bölge Rus tüccarlarının ilgisini çekiyor, neden Erzurum kedileri? Çünkü Erzurum kedileri soğuğa dayanıklı ve avcı yetenekleri fazla olan kediler. Dolayısıyla oradaki fare sorununu en hızlı, en aktif ve en net şekilde çözüme kavuşturacak olanlar Erzurum veya Kars-Sarıkamış bölgesindeki kediler oluyor. Bu haber, bölge halkı için de 'çok önemli bir ticaret kaynağı olabilir' algısı oluşturuyor. Özellikle Erzurum ve Kars çevresinde kedi avına çıkıldı da denilebilir" ifadelerini kullandı.