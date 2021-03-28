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Ekonomi Belediye zabıta memuru ve itfaiye eri alımı! Muğla Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman?
Ekonomi

Belediye zabıta memuru ve itfaiye eri alımı! Muğla Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman?

Resmi Gazete’de, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına personel alımı yapılacağına dair ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına 171 zabıta memuru ve itfaiye eri yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilandan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesinin personel alımını ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Peki, Muğla Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 18:15:00 -
Belediye zabıta memuru ve itfaiye eri alımı! Muğla Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman?

Resmi Gazete’de yer alan duyuruya göre, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruya göre, KPSS 50 – 60 puan almış olmak şartı, lise ve ön lisans mezunu olmak şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

Muğla Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Muğla Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 4.05.2021 tarihinden 27.05.2021 tarihi mesai bitimine kadar, Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı içinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne ait başvuru masasına şahsen gelerek başvuru yapmaları gerekiyor.

Muğla Belediyesi personel alım şartları nelerdir?

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,

irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama

veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya

askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini

yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli

bulunmamak,

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