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Ekonomi Belediye erkek ve kadın zabıta alımı! Beykoz Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Belediye erkek ve kadın zabıta alımı! Beykoz Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Beykoz Belediyesi zabıta personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 55 erkek ve kadın zabıta memuru alınacağı açıklaması yapıldı. Peki, Beykoz Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 21:03:00 -
Belediye erkek ve kadın zabıta alımı! Beykoz Belediyesi zabıta alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Belediye bünyesinde zabıta personeli olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. Beykoz Belediyesi, KPSS en az 70 puan şartıyla zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İşte merak edilen haberin detayları…

Beykoz Belediyesi zabıta personel alımı ne zaman?

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından yapılan zabıta alım duyurusunda adayların, http://www.beykoz.bel.tr sitesi üzerinden aldıkları başvuru formuyla 20.05.2021-28.05.2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvuruyu şahsen yapmaları isteniyor. Zabıta personel alımına başvuru yapacak adayların, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresine istenilen belgeleri elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Beykoz Belediyesi zabıta personel alım şartları nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak,

2-18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5-Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

6-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

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