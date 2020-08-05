Belediye başkanı tatilcilerden çevreyi kirletmemelerini istedi

TEKİRDAĞ (AA) -Tekirdağ'a bağlı Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, bayram süresince ilçenin bayram tatilinde 500 bin kişiyi ağırladığını belirterek, tatilcilerden çevreyi kirletmemelerini istedi.

Belediye Başkanı Ata, AA muhabirine, ilçenin bayram tatilinde en yoğun günlerini yaşadığını söyledi.

Tatil boyunca belediye ekiplerinin konukları rahat ettirmek adına yoğun mesai harcadığını ifade eden Ata, tatilcilerin evlerine döndüklerini belediye ekiplerinin çöp toplamayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Tatilcileri yine beklediklerini ancak bu gelişlerinde çöpleri sahillere değil çöp kutularına bırakmalarını istediklerinin altını çizen Belediye Başkanı Ata, şunları kaydetti:

"Belediye ekiplerimiz kirlilik olmaması için yoğun çalışma yaptı. Günde yaklaşık 400 ton çöp topladı. Bayram boyunca ekiplerimiz, esnafımız, jandarmamız yoğun şekilde çalıştı. Herhangi sıkıntılı bir olayımız olmadı. Tatilcilerimiz bayram boyunca güvenli ve huzurlu tatil geçirdi. ilçemizden herkesin mutlu ayrılması bizleri de mutlu ediyor.

Biz ilçemizde tatilcileri ağırlamaktan memnunuz. Vatandaşlarımızı temiz bir tatil ortamında misafir etmek için çalışma gerçekleştirdik. Bayram tatilinde yaklaşık 500 bin kişiyi ağırladık. Her tatil sonrası olduğu gibi ne yazık ki tatilciler çöplerini sahillerde bıraktı. Ekiplerimiz yoğun çalışma yaparak günde yaklaşık 400 ton çöp topladı. Bizim gelen ziyaretçilerden ricamız çevrelerini buldukları gibi bırakıp dönmeleri."











