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Dünya Belçika’da sığınmacılar sokaklarda kalıyor
Dünya

Belçika’da sığınmacılar sokaklarda kalıyor

Belçika’nın başkenti Brüksel’de uluslararası koruma başvurusu yapmak isteyen sığınmacılar, barınacak yer gösterilmemesi nedeniyle sokaklarda yatmak zorunda kalıyor.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:35:00 -
Belçika’da sığınmacılar sokaklarda kalıyor

Sığınma başvurusu yapmak isteyenler, Belçika Federal Sığınmacı Kabul Kurumunun (Fedasil) başkent Brüksel’deki “Petit Chateau” (Küçük Şato) adı verilen merkezinin önünde sabah erken saatlerden itibaren sıraya giriyor. Kapasite dolduğundan çoğu, günün sonunda merkezden uzaklaştırılarak geceyi sokakta geçirmek zorunda kalıyor. Çoğu Afgan ve Burundili 200 kadar kişi de Schaerbeek semtinde Ukraynalılar için ayrılan bir binanın önünde yatıyor.

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