  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı

Yeniakit Publisher
2020-08-03 11:56:17 -
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 69 bin 849'a yükseldi.

Belçika Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), 24-30 Temmuz haftasındaki günlük ortalama vaka sayısının 490,7'ye çıktığını, bunun bir önceki haftaya göre yüzde 68'lik artışa tekabül ettiğini açıkladı.

Son tespit edilen vakalarla Belçika'da bugüne kadar Kovid-19 hastalığına yakalanan kişi sayısı 69 bin 849 oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı da günlük ortalama yüzde 60 artarak 24'e yükseldi.

En fazla vakanın Anvers kentinde tespit edildiği, Flaman kentini Brüksel ve Liege'in takip ettiği ifade edildi.

Belçika'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 9 bin 845 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede artan Kovid-19 vakaları nedeniyle Belçika hükümeti geçen hafta bir dizi yeni önlem almıştı. Bu çerçevede vakaların en çok görüldüğü Anvers kentinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, ülke genelinde alışveriş yapılan kalabalık cadde ve sokaklarda maske takma zorunluluğu getirilmiş, sosyal çemberin daraltılarak bir ailenin 4 hafta boyunca sadece 5 kişiyle görüşmesine izin verilmiş, restoran ve kafelere gidenlerin e-posta ve telefon numarası bırakması zorunluluğu gibi tedbirler uygulamaya geçirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı