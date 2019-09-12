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Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor

Belçika ordusu ve bütçe yetersizliği ve ‘emeklilik krizi’ ile baş edebilecek kriz yöneticisi aradığını duyurdu.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Belçika Ordusu kriz yöneticisi arıyor

Belçika ordusu ve bütçe yetersizliği ve ‘emeklilik krizi’ ile baş edebilecek kriz yöneticisi aradığını duyurdu.


Belçika ordusu kriz yöneticisi aradığına ilişkin bir duyuru yayınladı. Sivil de olabileceği duyurulan yöneticinin orduda görev yapan personelin yüzde 40’ının emekli olacağı ve bütçe yetersizliği altında orduyu savaş düzeninde tutacak profilde olmasının beklendiği kaydedildi. Belçika basınında ise bu profile uygun olarak General Marc Thys’ın ismi öne çıktı. Thys ise bu konu hakkında yorum yapmaktan ise kaçındı. Ordudan duyurulan bu ilana Askeriye Birlik Sendikası’ndan da (ACMP-GFCM) dadestek geldi. Sendikadan duyuru ile ilgili olarak"Tam olarak destekliyoruz. Nihayet, kamuoyu daSavunmaya verilen öneme ilişkin çözümlere ulaşmanın tam zamanı olduğunu kabul etti” açıklaması geldi.


Savunma Bakanlığı’na göre ordunun hayatta kalması için 2,4 milyar euro’ya ihtiyaç var. Şu anda ülkeyi azınlık hükümeti yönettiği için, bütçe yetersizliği orduyu finans açısından zor durumda bırakıyor. Bütçe kısıtlamasının yanı sıra ilerleyen dönemde orduda görev yapan personelin yüzde 40’nın da emekli olması yeni yöneticinin çözmesi gereken en önemli problemler olarak öne çıkıyor. Bu durumda seçilecek olan kişinin 2025 yılına kadar 12 bin işe alım yapılması gerekiyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
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