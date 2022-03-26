Beklenmeyen gelişme: Fenerbahçe'ye Samatta müjdesi

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ally Samatta'nın, Tanzanya Milli Takımı'ndaki performansının etkileyici olduğu ve bir şans daha verilmesi halinde başarılı olabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin başına Ally Samatta'da talih kuşu kondu. İngiliz basını, Aston Villa'nın eski oyuncusu Ally Samatta'yı geri istediğini yazdı.

Aston Villa'ya 11.5 milyon euroya transfer olan Samatta, daha sonra Fenerbahçe tarafından transfer edildi. Samatta'nın Royal Antwerp'te bu sezon 8 gol ve 2 asisti var. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'te bitiyor.

Kaynak: Akşam