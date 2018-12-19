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Beklenen kar yağışı başladı! İş çıkış saatine dikkat

İstanbul'da her geçen saat etkisini arttıran kar yağışı ile birlikte trafikte özellikle iş çıkış saatinde yoğunluk yaşanması bekleniyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:16
Beklenen kar yağışı başladı! İş çıkış saatine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün uyardığı kar yağışı İstanbul'da başladı. Batı kesimlerde başlayan yağış, bu saatlerde doğu kesimlere de ulaştı. İstanbul Boğazı ve çevresinde de kar yağışı etkili oluyor.

Yağmur yerini kara bıraktı

Dün akşam saatlerinde İstanbul'da etkili olmaya başlayan ve gece boyunca devam eden şiddetli yağmur, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yer yer su baskınlarına da neden olan yağmur, öğle saatlerinde kentin bazı yüksek kesimlerinde yerini kara bıraktı.

Her geçen saat etkisi artıyor

İki gündür yağmurun etkili olduğu İstanbul'da Arnavutköy, Beylikdüzü, Sarıyer ve Boğaz çevresinde öğlen saatlerinden itibaren kar yağışı başladı.

Trafiğe dikkat

Şu anda yüzde 47 olarak İstanbul trafik yoğunlunun yüzde 75 seviyelerine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:16
  1. İstanbul
  2. Sarıyer
  3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  4. Beylikdüzü
  5. Meteoroloji
  6. Arnavutköy

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