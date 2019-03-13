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Bekçilik başvurusu e devlet, bekçi alınacak iller 2019

Bekçi alımı haberleri son dakika güncel bekçi alım gelişmelerinde son durum ne? Bekçi alımı için beklenen yeni haber geldi. 8 Bin bekçi alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 bekçi alım takvimini açıkladı. EGM 8 bin bekçi alımı hangi illerde ne kadar bekçi alımı yapılacak? Bekçi olma yaşı kaç? Son dakika bekçilik alımı 2019 hakkında merak edilen tüm sorulara ilişkin cevaplar haberimizde.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:11
Bekçilik başvurusu e devlet, bekçi alınacak iller 2019

Bekçi alımı haberleri son dakika güncel bekçi alım gelişmelerinde son durum ne? Bekçi alımı için beklenen yeni haber geldi. 8 Bin bekçi alımı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2019 bekçi alım takvimini açıkladı. EGM 8 bin bekçi alımı hangi illerde ne kadar bekçi alımı yapılacak? Bekçi olma yaşı kaç? Son dakika bekçilik alımı 2019 hakkında merak edilen tüm sorulara ilişkin cevaplar haberimizde. 

Bekçi olmak isteyen adaylar, müracaatlarını Polis Akademisi internet sitesi (Pa.edu.tr) aracılığıyla yayımlanacak ekran üzerinden gerçekleştirecek. E-Devlet şifresiyle erişilebilecek bu ekran üzerinden aranan şartlar ve iletişim bilgilerine dair bazı bilgiler girilecek.

 

 

Hangi ilde ne kadar bekçi alımı yapılacak?

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor 

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor. 

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor 

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor 

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bekçi alım başvuru tarihi ne zaman?

Yayımlanacak olan ilanda 8 bin bekçi alımı için başvuruları alacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, önceki hafta detayların ilerleyen günlerde yayımlanacağına dair bilgi paylaşmıştı. Akademi, geçtiğimiz yıl yaptığı 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav duyurusunu 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş ve müracaat merkezleri için detayları 6 Temmuz tarihinde erişime açmıştı. Sürecin bu alım döneminde kaç gün süreceği hakkında henüz bir bilgi yer almazken, detaylar yayımlandığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.

 

Bekçi maaşları ne kadar 2019

Çarşı ve Mahalle Bekçisi; devlet tarafından İçişleri Bakanlığı bünyesinde 772 sayılı kanuna göre istihdam edilen, polis ve jandarma ile aynı yetkilere sahiptir. Buna göre bekçilik görevi yapan kişiler eğitim durumuna göre farklı maaşlar almaktadır. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2019 bekçi maaşları şu şekilde olmuştur.

Lise mezunu olan yeni bekçiler 3970 TL, üniversite ön lisans veya lisans mezunu olan bekçiler ise 4002 TL maaş almaktadır.

Eşi çalışmayan bekçilere aylık ek ödeme olarak 248 TL verilmektedir. Eşi çalışan bekçilere ise ek maaş ödenmez. 72 aydan küçük bir çocuğu bulunan bekçilere 58 TL ek ödeme yapılmaktadır. 72 aydan büyük çocuklar için ise 29 TL ek ödeme yapılmaktadır.

 

2019 bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? | Bekçi alımı başvuru şartları

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:11
  1. Rize
  2. Ordu
  3. Niğde
  4. Nevşehir
  5. Muş
  6. Muğla
  7. Mardin
  8. Kahramanmaraş
  9. Manisa
  10. Malatya
  11. Kütahya
  12. Konya
  13. Kocaeli
  14. Kırşehir
  15. Kırklareli
  16. Kayseri
  17. Kastamonu
  18. Kars
  19. İzmir
  20. İstanbul
  21. Mersin
  22. Isparta
  23. Hatay
  24. Gümüşhane
  25. Giresun
  26. Gaziantep
  27. Eskişehir
  28. Erzurum
  29. Erzincan
  30. Elazığ
  31. Edirne
  32. Diyarbakır
  33. Denizli
  34. Çorum
  35. Çankırı
  36. Çanakkale
  37. Bursa
  38. Burdur
  39. Bolu
  40. Bitlis
  41. Bingöl
  42. Bilecik
  43. Balıkesir
  44. Aydın
  45. Artvin
  46. Antalya
  47. Ankara
  48. Amasya
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