Bekçilik başvuru 2020 şartları neler? Bekçi başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?

Bekçi alım başvurusu ne zaman yapılacak?

2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımları ile ilgili tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.lımların ne zaman olacağı merak konusu oldu.

Bekçilik başvuru 2020 şartları nelerdir?

Çarşı ve mahalle bekçileri ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bekçi alımlarında Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Adayların yapılacak giriş sınavında başarılı olması beklenecek.

Bu yılki bekçi olma şartları, tarihler ile birlikte belli olacak. Adaylar geçen yılın bekçilik şartlarını da öğrenmek istiyor.

Geçtiğimiz dönemde bekçilik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında ve askerliğini yapmış olan vatandaşlar başvurabildi. Ayrıca, başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet şartı da arandı.