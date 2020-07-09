Bekçilik başvuru 2020 şartları neler? Bekçi başvurusu başladı mı, ne zaman yapılacak?
Bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bekçi olmak isteyen tüm adaylar güncel açıklamaları takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bekçi alımlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu "Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk." şeklinde açıklama yaptı. Yeni a Bekçilik alımları büyük bir heyecanla bekleniyor. Bekçi olmak isteyen tüm adaylar güncel açıklamaları yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde bekçi alımlarına ilişkin açıklama yapan Bakan Soylu "Şu anda 26 bin civarında bekçimiz var, 2 bin 500 daha başlayacak, 28 bin 500 olacak. Toplam 30 bin kadromuz var, bunun 28 bin 500'ünü doldurduk." dedi. Gözler yeni alımların ne zaman yapılacağına çevrildi.
Bekçi alım başvurusu ne zaman yapılacak?
2020 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bekçi alımları ile ilgili tarih belli olur olmaz haberimizin içerisinde yer alacaktır.lımların ne zaman olacağı merak konusu oldu.
Bekçilik başvuru 2020 şartları nelerdir?
Çarşı ve mahalle bekçileri ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bekçi alımlarında Devlet Memurları Kanunu'nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Adayların yapılacak giriş sınavında başarılı olması beklenecek.
Bu yılki bekçi olma şartları, tarihler ile birlikte belli olacak. Adaylar geçen yılın bekçilik şartlarını da öğrenmek istiyor.
Geçtiğimiz dönemde bekçilik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında ve askerliğini yapmış olan vatandaşlar başvurabildi. Ayrıca, başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet şartı da arandı.