Bekçi alımı ilanı İŞKUR bekçi alımı ilanı başvuru şartları
Bekçi alımı ilanı İŞKUR bekçi alımı ilanı başvuru şartları son zamanlarda birçok kişinin iş kapısı gözüyle baktığı bir konu haline geldi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte, belirli yaştaki kişilerin kontrol edilmesi sebebiyle bekçi alımları arttı. Peki ama bekçi alımları ne zaman yapılacak? Hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi başvuruları nasıl yapılır? Bekçi alımı ne zaman kaç kişi yapılacak?
İŞKUR yeni bir ilanla bekçi alımı yapacağını duyurdu. Peki ama hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak?
İŞKUR üzerinden yayınlanan ve özel firmaların istihdam edeceği bekçiler, 9 ilde alınacak. Alınacak bekçilerin belirli şartları yerine getiriyor olması bekleniyor. Öncelikle kişilerin en az ilkokul mezunu olması isteniyor. Bunun yanı sıra aşağıdaki kriterler, alım yapılacak kişilerde olmalı.
- T.C. Vatandaşı olmak,
- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)
- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.
Hangi şehirde kaç bekçi alımı yapılacak?