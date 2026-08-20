Can Ataklı Yeni Parti'nin içinden geçti: “Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın alemi var mı?”

Muhalif gazeteci Can Ataklı'dan CHP'deki bölünme ve Yeni Parti'ye yönelik dikkat çeken bir çıkış geldi.

Menderes'te yaşanan seçim tartışmalarını değerlendiren Ataklı, hem Yeni Parti'ye hem de CHP Genel Merkezi'nin tutumuna sert tepki gösterdi.

Ataklı, yaşanan sürecin sorumluları olarak Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret etti.

“İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi CHP'yi böldü”

Ataklı konuşmasına CHP'deki ayrışmaya dikkat çekerek başladı:

“İmamoğlu-Özgür Özel ikilisi CHP'yi böldükten sonra ortaya başka bir manzara çıktı.”

Yeni Parti'yi destekleyen bazı muhalif yayın organlarının Menderes'teki seçim nedeniyle CHP'yi suçladığını belirten Ataklı, bu eleştirilere karşı çıktı.

Ataklı, “İki gündür benim artık kendilerini Yeni Parti'ye adamış olarak gördüğüm muhalif kanallar var. Çırpınıyorlar. ‘Menderes seçimlerinde CHP ihanet etti.’ Ne ihanet etti arkadaş?” sözleriyle tepki gösterdi.

“Yeni Parti'yi niye seçsin? Kimden seçildi? CHP'den”

Menderes'teki makamın CHP tarafından kazanıldığını hatırlatan Ataklı, göreve gelecek ismin de CHP'den olması gerektiğini savundu.

“İşte Yeni Parti'yi seçmediler. Peki niye seçsin? Kimden seçildi? CHP'den.”

Ataklı daha sonra Özgür Özel ve çevresinin geçmişte benzer durumlarda savunduğu “siyasi ahlak” söylemini hatırlattı.

CHP'nin henüz bölünmediği dönemde başka partilerin CHP'den seçilen makamları almaya çalışmasına itiraz edildiğini söyleyen Ataklı, geçmişte “Burası CHP'den seçilmiş. AKP niye almaya çalışıyor?” denildiğini hatırlattı.

Ataklı'dan Özgür Özel'e: Peki şimdi niye demiyorsun?

Can Ataklı, geçmişte CHP'den seçilmiş bir ismin görevden ayrılması halinde yerine yine CHP'li bir ismin getirilmesinin “siyasi ahlak” gereği olarak savunulduğunu belirtti.

Ardından bugün yaşananlarla geçmişteki söylemler arasındaki çelişkiyi sorguladı:

“Peki şimdi niye demiyor?”

Ataklı'ya göre aynı siyasi ilkenin Yeni Parti söz konusu olduğunda da uygulanması gerekiyor.

CHP yönetimine de çok sert çıktı

Can Ataklı'nın hedefinde yalnızca Yeni Parti yoktu.

CHP Genel Merkezi'nin Menderes'teki CHP'lilere Yeni Parti adayını desteklemeleri yönünde talimat gönderdiğini söyleyen Ataklı, bu karara anlam veremediğini belirtti.

Ataklı, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkez yönetimi, mevcut yönetimi... Ya akıl mantık dışı bir şey” ifadelerini kullandı.

CHP yönetiminin Yeni Parti'ye karşı kendi partisinin siyasi hakkını savunması gerektiğini belirten Ataklı, şu sözlerle devam etti:

“Bu görevden alınan arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmişti. O halde siyasi ahlaka uygun olarak —eğer ahlakınız varsa— uygun olarak bunu yapmak lazım.”

“Bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın bir alemi var mı?”

Ataklı'nın Yeni Parti'ye yönelik en ağır çıkışı ise konuşmasının devamında geldi.

Yeni Parti'nin CHP'den gerçekleşen katılımların ardından elde ettiği sayısal çoğunluğa dikkat çeken Ataklı, sert ifadeler kullandı:

“Yeni Parti kuruldu, ‘Sayısal çoğunluk bize geçti’ diye bu kadar siyasi ahlaksızlık yapmanın bir alemi var mı?”

Ataklı böylece Yeni Parti'nin sayısal çoğunluğu gerekçe göstererek CHP tarafından kazanılmış bir makam üzerinde hak iddia etmesini “siyasi ahlak” üzerinden eleştirdi.

“CHP'liler bu kadar şaşkın olabilirler mi?”

Ataklı, CHP yönetiminin tavrını eleştirmeyi sürdürerek parti içerisindeki karar mekanizmasını da sorguladı:

“CHP'liler, ben anlamadım yani, bu kadar şaşkın olabilirler?”

Seçim kaybedildikten sonra CHP yönetiminin yaşadığı hayal kırıklığını da eleştiren Ataklı, “Talimat gitmiş, özür diliyorlar şimdi, ‘Aha, kaybettik seçimi.’ Niye?” diye sordu.

Yeni Parti yanlısı muhaliflere ağır sözler

Can Ataklı konuşmasının son bölümünde Yeni Parti lehine yayın yapan bazı muhalif isimleri de çok ağır ifadelerle hedef aldı.

Ataklı, CHP yönetiminin “3-5 tane kendini tamamen satmış olan, ruhlarını satmış olan adamların yoğun propagandası altında” kaldığını öne sürdü.

“CHP ihanet etti, neden Yeni Parti'ye vermedi?” şeklindeki eleştirilere de tepki gösteren Ataklı, sözlerini şu sorularla tamamladı:

“Doğrusu CHP'linin seçilmesi değil mi? Bunu savunmadınız mı? Siyasi ahlaktan bahsedenler hep bunu savunmadılar mı?”

Ataklı'nın çıkışı, CHP'deki bölünmenin ardından Yeni Parti ile CHP arasındaki siyasi mücadelenin muhalif gazeteciler arasında da giderek daha sert bir tartışmaya dönüştüğünü gözler önüne serdi.