Bekçi alımı 2019 son dakika bekçi alımı başvuru ne zaman? | Bekçi alımı başvuru formu 2019

Bekçi alımı başvuruları başladı mı son dakika EGM 8 bin bekçi alım haberlerinde son durum. Bekçi alım başvurularında bulunmak isteyen adayların beklediği bekçi alımları 2019’da son dakika gelişmesi yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz günlerde bekçi alımlarının yapılacağını duyurmasından sonra Polis Akademisi, bekçi alımlarına ilişkin ön başvuruları değerlendirecek. Peki bekçi alımı için başvuru işlemleri ne zaman başlayacak? Bekçi alım başvuru tarihi ne zaman? Hangi ilde ne kadar bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı 2019 başvuru formu doldurma nasıl yapılacak? Bekçi alımı ortaokul mezunu 2019, Bekçi alımı şartları neler? Bekçi alımı ne zaman 2019? Bekçi alımı 2019 son dakika haberlerini buradan takip edebilirsiniz.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bekçi alımı başvuruları başladı mı? 8 bin bekçi alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı mahalle ve çarşılar için bekçi alımı yapılacağını müjdeli. Bekçilik alımlarının ardından hırsızlık başta olmak üzere birçok suçta ciddi oranda azalma görülüyor. Bekçilik mesleği maaş ve çalışma şartları ile binlerce vatandaşın ilgisini çekiyor. Peki, 2019 bekçi alımı başvuruları başladı mı? 8 bin bekçi alım şartları neler? İşte detaylar...

Ön başvuru, ön sağlık, yazılı sınav, fiziki ve sözlü mülakat adımlarından oluşan bekçi alımı, başvuru süreci ile merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı adına Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan bekçi alımı için sınav merkezleri ise belirli iller olacak. Yazılı sınavda 6 farklı konudan sınava dahil olacak olan adaylar, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Bekçi adaylarının alacağı bu puan, sözlü mülakat, fiziki mülakat gibi unsurların ortamalasında kullanılacak. Peki, bekçi alımı başvuru süreci ne zaman başlayacak? İşte, parkur bilgileri ve sınav hakkında merak edilen detaylar

Bekçi alım başvuru tarihi ne zaman?

Yayımlanacak olan ilanda 8 bin bekçi alımı için başvuruları alacak olan Polis Akademisi Başkanlığı, önceki hafta detayların ilerleyen günlerde yayımlanacağına dair bilgi paylaşmıştı. Akademi, geçtiğimiz yıl yaptığı 1. Çarşı ve Mahalle Bekçisi Sınav duyurusunu 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirmiş ve müracaat merkezleri için detayları 6 Temmuz tarihinde erişime açmıştı. Sürecin bu alım döneminde kaç gün süreceği hakkında henüz bir bilgi yer almazken, detaylar yayımlandığı anda haberimizin içerisine eklenecektir.

Hangi ilde ne kadar bekçi alımı yapılacak?

Bekçiler için il ve ilçelerde ayrılan kontenjanlar netlik kazandı. İşte, resmi açıklama öncesi o kontenjanlar hakkında ön bilgi;

Adana merkez ve çevre ilçelerde 260 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Adıyaman merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Afyonkarahisar merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ağrı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Amasya merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ankara merkez ve çevre ilçelerde 500 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Antalya merkez ve çevre ilçelerde 300 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Artvin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aydın merkez ve çevre ilçelerde 150 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Balıkesir merkez ve çevre ilçelerde 175 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bilecik merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bingöl merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bitlis merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bolu merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Burdur merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bursa merkez ve çevre ilçelerde 325 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çanakkale merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çankırı merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Çorum merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Denizli merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Diyarbakır merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Edirne merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Elazığ merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzincan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Erzurum merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Eskişehir merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gaziantep merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Giresun merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Gümüşhane merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hakkâri merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Hatay merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Isparta merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İçel (Mersin) merkez ve çevre ilçelerde 180 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İstanbul merkez ve çevre ilçelerde 1000 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

İzmir merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kars merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Kastamonu merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kayseri merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırklareli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kocaeli merkez ve çevre ilçelerde 360 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Konya merkez ve çevre ilçelerde 290 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kütahya merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Malatya merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Manisa merkez ve çevre ilçelerde 220 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kahramanmaraş merkez ve çevre ilçelerde 140 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Mardin merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muğla merkez ve çevre ilçelerde 190 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Muş merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Nevşehir merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Niğde merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ordu merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Rize merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sakarya merkez ve çevre ilçelerde 200 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Samsun merkez ve çevre ilçelerde 90 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Siirt merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sinop merkez ve çevre ilçelerde 35 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Sivas merkez ve çevre ilçelerde 40 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tekirdağ 125 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tokat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Trabzon merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Tunceli merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şanlıurfa merkez ve çevre ilçelerde 280 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Uşak merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Van merkez ve çevre ilçelerde 100 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Yozgat merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Zonguldak merkez ve çevre ilçelerde 60 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Aksaray merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bayburt merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karaman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kırıkkale merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Batman merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Şırnak merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bartın merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Ardahan merkez ve çevre ilçelerde 20 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Iğdır merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor

Yalova merkez ve çevre ilçelerde 75 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Karabük merkez ve çevre ilçelerde 25 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Kilis merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Osmaniye merkez ve çevre ilçelerde 50 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Düzce merkez ve çevre ilçelerde 30 kişilik bekçi kadrosunun ilanı bekleniyor.

Bekçi alım şartları neler?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

EGM bekçi alımı başvuruları başladı mı? 8 bin bekçi alım şartları neler?

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.