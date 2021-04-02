BeIN Media Group'tan Türkiye kararı

Süper Lig 'in yayın haklarını elinde bulunduran BeIN Media Group UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye’deki yayın hakları için teklif vermeyecek. Türkiye'deki korsan yayıncılık konusunda büyük zarar gördüğünü düşünen Katar devi, pandemi koşullarıyla birlikte gelir kaybından şikayet ediyor. Edinilen bilgiye göre medya şirketi, mevcut Şampiyonlar Ligi anlaşması çerçevesinde yıllık 50 milyon dolarlık ödeme yaptığını belirtildi. Söz konusu karar 2024’e kadar sürecek 3 yıllık kontrat ihalesinin hemen öncesinde alındı.

beIN, Türkiye'deki yayın haklarını elinde bulundurmaya devam ediyor. Kontratın değerinin 390 milyon dolar olduğu öğrenildi. Öte yandan TFF, bu yıl Süper Lig'in yayın hakları için ihale düzenleyecek. BeIN Media Group, Türkiye'de Fenerbahçe 'nin protestosunun çözümlere yardım etmediği kanaatinde.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ekonomik kısıtlamalara giden şirket, futbol medya haklarına ödeyeceği tutarlar konusunda seçici davranıyor. beIN 2021 yılı için Fransa ve İtalya’daki liglerin televizyon yayın hakları için teklif vermemeyi tercih etti. Bunda İtalya ve Fransa yayın gelirlerinde yaşanan büyük düşüş etkili oldu. Almanya Ligi'nde ise gelir kaybı 200 milyon dolara ulaştı. Katar devi, Fransa'da önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi ve bu yaz düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nı yayınlayacak.

Tüm bunların yanı sıra beIN, Aralık 2020'de Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesi Premier Lig yayın hakları için 500 milyon dolarlık teklif verdi. Bu teklifte korsanla verilen mücadelenin etkili olduğu öğrenildi. (Skorer)