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Bedellide her şey tamam

Gündemi uzun süre meşgul eden ve binlerce gencin beklediği bedelli askerlikte sona gelindi. Bedelli askerlik konusundaki düzenlemeleri de kapsayan Askerlik Kanunu değişiklikleri dün Resmi Gazete’de yayımlandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
Bedellide her şey tamam

HASAN EĞRİGÖZ / ANKARA

Resmi Gazete’nin yayımlanmasıyla bedelli askerlik yapacaklar için süreç başlamış oldu. Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik yapacakların izlemesi gereken yollara ilişkin bir kılavuz hazırladı. Kılavuzda, bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşların, yanlış yönlendirilmemesi amacıyla kayıt süresince yapması gerekenler, adım adım neler yapılması gerektiği anlatıldı.

İZİNLİ SAYILACAKLAR

Başkan Erdoğan’ın onay vermesinin hemen ardından; TBMM Genel Kurulu tarafından da kabul edilen Bedelli Askerlik yasa tasarısı, karar kılınan gün sayısı, yaş sınırı, ücreti ve tüm koşullarıyla birlikte Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 21 günlük temel eğitim şartı bulunan bedellide, adayların mağdur olmaması amacıyla kamu ve özel sektör çalışanları temel askerlik eğitimi süresince ücretsiz izinli sayılacak.

GURBETÇİ DE FAYDALANABİLECEK

Bedelli askerlik ücreti, yurt dışında yaşayan adaylar için 2 bin euro oldu ve 38 üst yaş sınırı da kalktı. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak, toplam en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunanlar da bedelli askerlikten faydalanabilecek. Yurt dışında yaşayıp bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler, bağlı bulundukları Türkiye konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurabilecek.

EĞİTİM KIŞLALARI

Eğitimin verilmesi düşünülen birlikler şöyle: 58’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Burdur), 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı ( Sivas), 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Manisa), 3’üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Antalya), 48’inci Piyade Eğitim Alay Komutanlığı (Tokat), 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Amasya), 59’uncu Topçu Eğitim Tugay Komutanlığı (Erzincan), 3’üncü Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Ezine-Çanakkale), 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı (Aydın), 116’ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Çanakkale), 9’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bilecik), Jandarma Muhabere Eğitim Tabur Komutanlığı (Seferihisar-İzmir), 10’uncu Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı (Bornova-İzmir) ve 15’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı (Amasya).


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:21
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Manisa
  4. İzmir
  5. Erzincan
  6. Çanakkale
  7. Burdur
  8. Bilecik
  9. Aydın
  10. Antalya
  11. Amasya
  12. Bedelli Askerlik
  13. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  14. Resmi Gazete

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