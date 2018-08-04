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Bedelli askerlikte yeni gelişme! Başvuru sayısı doğrultusunda celp dönemi belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak .Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
Bedelli askerlikte yeni gelişme! Başvuru sayısı doğrultusunda celp dönemi belirlenecek

Milli Savunma Bakanlığının bedelli askerliğin uygulanmasına yönelik çalışma taslağına göre, başvuru sayısı doğrultusunda ayrı celp dönemleri oluşturulacak. Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'daki eğitim merkezlerinin sadece bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Bedelli askerlik düzenlemesinin de olduğu Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlar ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de dün yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanunun uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığındaki çalışmalar devam ediyor. Bakanlıkta yapılan uzun mesailerle uygulamaya yönelik çeşitli taslak planlar hazırlanıyor.

Taslaklarda bedelli askerliğin nasıl ve hangi kışlalarda uygulanacağına yönelik planlamalar yer alıyor. Buna göre, hak sahipleri, 3 aylık başvuru süresi içinde işlemlerini gerçekleştirecek. Başvurular, askerlik şubeleri ya da e-Devlet'ten yapılacak. Yurt dışında yaşayanlar da konsolosluklara müracaat edecek.

Yaş şartını sağladığı ve hak sahibi olduğu belirlenerek müracaatı kabul edilen yükümlüler, başvuru belgesini aldıktan sonra bankaya 15 bin lira yatıracak. Yükümlüler, bedeli yatırdığını gösteren dekontu askerlik şubelerine teslim edecek ve celp duyurusunu bekleyecek. Askeralma Genel Müdürlüğünün planlaması sonrasında celp duyurusu yapılacak. Bu duyurunun ardından yoklama işlemine geçilecek. Celp duyurusunda bildirilen tarihte yükümlüler birliklerine sevk edilecek.

CELP PLANLAMASI YAPILACAK

Başvuruların ardından Bakanlık tarafından bedelli askerlik yapacaklara ilişkin celp planlamaları hazırlanacak. Başvuruların sayısına göre bedelli askerlik yapacaklar için ayrı celp dönemleri oluşturulacak.

Başvuruların niceliği kışlaların belirlenmesine yönelik durumu da etkileyecek. Taslak çalışmalarda bedelli askerlik yapacaklar için belli kışlalar planlandı. Bazı eğitim birlikleri sadece bedelli askerlik yapacaklar için ayrılırken bazı eğitim birliklerinde ise ara celplerde bedelli askerlik yapacaklar silah altına alınacak. Jandarmaya ait eğitim birlikleri ise söz konusu

Taslak çalışmaya göre, Ankara, Balıkesir, Burdur, İstanbul ve Samsun'da bulunan eğitim merkezi niteliğindeki birliklerin bedelli askerlik yapacaklar için hazırlanması planlanıyor.

Ara celp dönemlerinde ise bedelli askerlik yapacakların Amasya, Erzincan, İzmir, Konya, Manisa, Sivas ve Tokat'taki eğitim komutanlıklarında silah altına alınması öngörülüyor.

21 GÜN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİ

Düzenlemeye göre, bedelli askerlikten 1 Ocak 1994 tarihi de dahil, bu tarihten önce doğup, 15 bin Türk lirası ödeyen ve 21 gün temel askerlik eğitimi alanlar yararlanabilecek. Yurt dışında yaşayanlar ise en az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, 2 bin avro ödemeleri ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubeleri veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.

Daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek. Bedelli askerlik hakkından yararlananlar, temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak.

Tahsil edilen tutarları Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Bu düzenlemeden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ile kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:57
  1. Tokat
  2. Sivas
  3. Samsun
  4. Manisa
  5. Konya
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Erzincan
  9. Burdur
  10. Balıkesir
  11. Ankara
  12. Amasya
  13. Bedelli Askerlik
  14. Askerlik
  15. celp dönemi
  16. başvuru sayısı
  17. yeni gelişme

YORUM YAZ

  • MEHTERCİMEHTERCİ27 dk önce
    NASIL BEDEL !ücretli o ücretli
  • MEHTERCİMEHTERCİ20 dk önce
    Peygamber ocağı nasıl ücretli oldu hiç anlamadım. Allah sonumuzu hayır eylesin.
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