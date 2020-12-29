Bedelli askerlik başvurusu ne zamana kadar yapılacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik başvurusu e devlet üzerinden mi yapılıyor? Bedelli askerlik ne zaman bitiyor? soruları askerlik hizmetini bedelli askerlik olarak tamamlamak isteyen adaylar tarafından sorgulanmakta. 2020 yılını bitirmeye hazırlandığımız şu günlerde askerlik görevini yerine getirmek isteyen gençlerin kimi normal askerlik yani 6 ay, kimi gençler ise bedelli olarak askerlik hizmetini tamamlamak istiyor.

Bedelli askerlik başvuruları ne zamana kadar yapılacak?

Bedelli askerlik başvuruları kapsamında; 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat eden vatandaşların yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları gerekmektedir.

Bedeli askerlik başvurusu nereden yapılır?

Bedelli askerlik başvuru e-devlet üzerinden yapılmakta. Bedelli askerlik şartları ile alakalı olarak ise; fiili askerlik hizmetine başlayanlarla bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmuyor.

Bedelli askerlik nasıl belirleniyor?

Bedelli askerlik başvuru sayısının Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek sayıdan fazla olması durumunda yararlanacak yükümlüler kurayla belirleniyor.

Bedelli askerlik kura sonuçları açıklandı mı?

Bedelli askerlik kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak. Başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklama yaptırmaları, müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00’i geçirmemek şartı ile bedeli ödemeleri gerekiyor.

Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik kaç para? Yükümlülerin 31 Aralık 2020 saat 18.00’e kadar ödeyecekleri bedel ise 37.070,64 TL’dir. Vatandaşlar tarafından bedelli askerlik ücreti nasıl yatırılır sorusunun yanıtı da merak ediliyor.

Bedelli askerlik ücreti nereye yatırılacak?

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabiliyor.

Bedelli askerlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

E devlet üzerinden bedelli askerlik başvurusunda bulunan adaylar için bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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