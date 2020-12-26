Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar? | Bedelli askerlik kaç gün?

Bedelli askerlik başvuru E-devlet üzerinden yapılmaktadır.

Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamanız gerekir.

Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmeniz gerekmektedir. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçtikten sonra, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretleyeceksiniz. Daha sonra eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

Kaydete bastıktan sonra ödeme detayları karşınıza gelecektir. Ödemeyi yaptıktan sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekir.

Bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar?

Başvurularını yapacak bedelli adayları 31 Aralık 2020 tarihi saat 18:00'e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödemesi gerekmektedir.

Bedelli askerlik kaç gündür?

Bedelli askerlik 30 gün sürmektedir. Fakat bir gün yol izni ve bir gün idari izni olan asker kişinin askerliği 28 güne olur. Ancak yol izni 2 gün olan askerlerin askerlikleri ise 27 gün olmaktadır.