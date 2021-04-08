Beddua ederek Diyanet'e talimat vermişti: Hadi Özışık'a Prof. Boynukalın tepkisi!

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Ayasofya Camisi Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, göreve geldiği günden bu zamana kadar malum çevrelerin hedefinde olduğu gibi, kendisini 'İslamcı' olarak tanımlayan İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık tarafından da hedef alınmıştı. Malum çevrelerin bile yapmadığını yapan Özışık, Ayasofya Baş İmamı'na, "Boynukalın'mış. Boynun devrilsin." şeklinde beddua etmişti.

'Bu adamı derhal görevden alın'

Prof. Boynukalın'ı Diyanet İşleri Başkanlığına da hedef gösteren Hadi Özışık, şunları söylemişti:

"Sen kimsin ya? Kimden güç alıyorsun kardeşim? Gücünü söyle de ona göre hareket edelim. Kimden güç alıp racon kesiyorsun? Boynun devrilsin senin." dedi. Seni adam sanmışlar. Sana bir görev vermişler. Fatih'in emaneti Ayasofya'ya İmam yapmışlar. Otur oturduğun yerde ya. Boynukalınmış, boynun devrilsin senin. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gücü bu adamı susturmaya yetmiyor mu? Bu adamı derhal görevden alın."

Sosyal medyada yeniden gündem oldu!

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifasından sonra sosyal medyada, İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'a da tepki yağdı.