Bebek katili İsrail'i destekleyen markaların bebek mamaları toplatılıyor!

İsrail destekçisi Nestlé markasına ait olan bazı SMA ürünlerinin ardından şimdi de bir diğer israil destekçisi Danone’nin Aptamil mamaları piyasadan toplatılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı açıklama yaparak, geri çağırma kapsamındaki ürünlerin kesinlikle tüketilmemesi ve alınan yere iade edilmesi konusunda uyardı.

Nestlé'nin SMA markasına ait bazı bebek maması ve devam sütü ürünleri cereulide toksini şüphesiyle 50'den fazla ülkede geri çağrıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından bu kez de Danone'ye ait Aptamil First Infant Formula ürünlerinin belirli bir serisinde cereulide toksininin tespit edildi. Ürün Bakanlık tarafından piyasadan toplatılıyor.

 

TÜKETMEYİN İADE EDİN

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası hızlı alarm sistemleri INFOSAN ve RASFF (Gıda ve Yemler için Hızlı Alarm Sistemi) bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Hızlı alarm bildirimleri sonrasında, bebek ve devam formüllerinin ithalatında tedbirler artırılmıştır. Bildirimlere konu üreticilerden gelen ürünler için tüm partilere ait akredite laboratuvar analiz raporlarının sunulması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu şartlar sağlanmadan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. İthalatçı firmalar tarafından piyasaya arz edilmiş ürünlerin bakanlığımız bilgisi dahilinde geri çağırma süreçleri başlatılmıştır. Geri çağrılan ürünlerin tüketilmemesi ve satın alınan yerlere iade edilmesi önemle rica olunur."

