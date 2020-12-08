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Ekonomi BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık
Ekonomi

BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

Kredi ödemelerindeki gecikmelere 30 Haziran 2021'e kadar esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek - Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek - Altın ve döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi uygulamasına son verildi

Yeniakit Publisher
2020-12-08 11:41:05 -
BDDK'dan vatandaşlara ve esnafa kolaylık

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.

BDDK, Kurul kararlarını internet sitesinde yayımlandı.

Kurul, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapan geçmişte alınmış bazı kararları ve talimatları tekrar değerlendirdi.

Kurul, değerlendirme sonucunda, salgının olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunulan süreçte, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede uygulamaların geçerlilik tarihini 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzattı.

Buna göre, 30 Haziran 2021'e kadar kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenilmeye devam edilecek.

Kart borçlarını öteledikleri süre boyunca bankaların asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönem tanımlayabilme uygulaması da 30 Haziran 2021'e kadar sürecek.

Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık devam edecek. 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grup'ta sınıflandırılma şartı 30 Haziran 2021'e kadar uygulanmayacak.

Düzenlemeler, ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

Öte yandan, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin resmin daha şeffaf bir şekilde analiz edilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen belirli düzenlemelere ise 31 Aralık 2020'den itibaren son verilecek.


- Altın ve döviz işlemlerinin bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesi uygulaması kaldırıldı


Kurul, ayrıca 100 bin dolar ve üzerinde (veya diğer döviz cinslerinde buna denk gelen tutar) döviz (efektif dahil) alım işlemlerinde dövizin ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının/fiziki teslimatının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamanın yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gr ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine ilişkin uygulamayı da kaldırdı.

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