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BBP'den cuma ve bayram namazı önerisi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm tedbirler alınarak, ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 14:51:00 -
BBP'den cuma ve bayram namazı önerisi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Tüm tedbirler alınarak, ramazan ayının son cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz" dedi.

Destici, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle alışık olunmayan ramazan ayının yaşandığını bildirdi. Tüm vatandaşları korumak amacıyla kurallara titizlikle uymaya devam edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Bazı İslam ve Avrupa ülkelerinde örneklerini gördüğümüz şekilde tüm tedbirlerin alınarak, Ramazan ayının son Cuma namazı ve bayram namazının belirlenecek olan camilerimizde cemaatle kılınmasına müsaade edilmesini arzu ediyoruz. Kadir Gecesi vesilesiyle, çevremizde bulunan, yaşadığımız şartlar dolayısıyla zor durumda olan kişilere ulaşmaya, onlara el uzatmaya, sıkıntılarını paylaşmaya çalışalım. İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında, İslam'ın sadece ibadetlerden ibaret olduğu gibi bir yanılgıya asla düşmeyelim. Ülkemiz, milletimiz, Türk ve İslam alemi ve tüm insanlık için, sağlık, huzur, barış, mutluluk ve zulüm altındaki kardeşlerimiz için de kurtuluş getirmesi dileklerimle tüm Müslüman kardeşlerimin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, vatandaşlarımızı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum."

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Yorumlar

Selim

Camilerde ne tür tedbir alınabilirki?Her mehalle camisi bunu isteyecektir.Adama kesinlekle gelme diyemessin.Biraz daha sabır.
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