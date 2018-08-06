BBP lideri Destici'den Çavuşoğlu'na ziyaret

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı (BBP) Mustafa Destici, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir ziyarette bulunarak başarılar diledi.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir fotoğraf paylaşan Destici, Bakan Çavuşoğlu ile dış politikada yaşanan gelişmeleri değerlendirdiklerini belirtti.

Destici, Twitter'dan yaptığı açıklamada ziyarete ilişkin olarak, "Dışışleri Bakanımız Sn.Mevlüt Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek hem hayırlı olsun ve başarı dileklerimizi ilettik.Hem de dış politikada son dönemde yaşananları değerlendirme fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.