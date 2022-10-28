  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya BBC ve British Gas karşı karşıya! İngiltere'de son 9 gün
Dünya

BBC ve British Gas karşı karşıya! İngiltere'de son 9 gün

İngiltere’nin sadece 9 günlük doğal gaz stoğunun kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 18:12:00 - 2022-10-28 18:14:35
BBC ve British Gas karşı karşıya! İngiltere'de son 9 gün

İngiltere'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi British Gas, İngiltere’nin Avrupa kıtasında en düşük doğal gaz rezervine sahip olduğunu bildirdi. Fransa’nın 103 günlük, Hollanda’nın ise 123 günlük gaz stoku bulunduğunu ifade eden firma, İngiltere’nin ise sadece 9 günlük doğal gaza sahip olduğunu duyurdu.

İngiltere’de özellikle ocak ve şubat aylarında her gün 3 saat elektrik kesintisi yaşanmasının mümkün olduğu ve bunun havanın en soğuk olduğu akşam saatlerinde gerçekleşebileceği açıklandı.

İngiltere devlet kanalı BBC, 14 Ekim’de İngiltere’nin depolarının “dolu” olduğunu yazdı. British Gas, İngiliz devletini yalanlamış oldu.

British Gas, kış için acil eylem planı olarak, İngiltere açıklarında bulunan deniz doğal gaz kuyularını ve platformlarını yeniden açacaklarını duyurdu.

Şirket, gerekirse üretimi “en üst seviyede” yapacaklarını açıkladı.

Avrupa’nın birçok yerinde doğal gaz ve elektrik faturalarına yüzde 500 zam yapıldı. Küçük işletmelerin yanı sıra sanayi devlerinin de iflas bayrağını çekebileceği bildirildi.

Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde
Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde "Önleme Bölgesi" ilan edildi

Dünya

Artan kuş gribi vakaları nedeniyle İngiltere genelinde "Önleme Bölgesi" ilan edildi

İngiltere'de konut fiyatları arttı
İngiltere'de konut fiyatları arttı

Ekonomi

İngiltere'de konut fiyatları arttı

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Sebebi ise...
İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Sebebi ise...

Ekonomi

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın zirvesinde! Sebebi ise...

İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti
İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti

Dünya

İngiltere İçişleri Bakanı istifa etti

İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar
İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar

Avrupa

İngiltere marketlerinde ‘yok artık’ dedirten görüntü! Tereyağına çalınmasın diye kilit taktılar

Ve istifa geldi! İngiltere başbakanı 45 gün dayanabildi
Ve istifa geldi! İngiltere başbakanı 45 gün dayanabildi

Dünya

Ve istifa geldi! İngiltere başbakanı 45 gün dayanabildi

İngiltere'de kamu borçlanması ekimde arttı
İngiltere'de kamu borçlanması ekimde arttı

Ekonomi

İngiltere'de kamu borçlanması ekimde arttı

İngiltere'ye başbakan dayanmıyor! Adaylığını resmen duyurdu
İngiltere'ye başbakan dayanmıyor! Adaylığını resmen duyurdu

Dünya

İngiltere'ye başbakan dayanmıyor! Adaylığını resmen duyurdu

Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak
Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak

Ekonomi

Moody’s’den İngiltere’ye büyük şok! Ekonomi dibe vuracak

İngiltere’de çöküş: Avrupa’nın hasta adamı olduk!
İngiltere’de çöküş: Avrupa’nın hasta adamı olduk!

Dünya

İngiltere’de çöküş: Avrupa’nın hasta adamı olduk!

Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten
Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten

Dünya

Enerji krizi İngiltere'yi vurdu! Okul önlemi ise şaşırtacak cinsten

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23