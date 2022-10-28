BBC ve British Gas karşı karşıya! İngiltere'de son 9 gün

İngiltere'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi British Gas, İngiltere’nin Avrupa kıtasında en düşük doğal gaz rezervine sahip olduğunu bildirdi. Fransa’nın 103 günlük, Hollanda’nın ise 123 günlük gaz stoku bulunduğunu ifade eden firma, İngiltere’nin ise sadece 9 günlük doğal gaza sahip olduğunu duyurdu.

İngiltere’de özellikle ocak ve şubat aylarında her gün 3 saat elektrik kesintisi yaşanmasının mümkün olduğu ve bunun havanın en soğuk olduğu akşam saatlerinde gerçekleşebileceği açıklandı.

İngiltere devlet kanalı BBC, 14 Ekim’de İngiltere’nin depolarının “dolu” olduğunu yazdı. British Gas, İngiliz devletini yalanlamış oldu.

British Gas, kış için acil eylem planı olarak, İngiltere açıklarında bulunan deniz doğal gaz kuyularını ve platformlarını yeniden açacaklarını duyurdu.

Şirket, gerekirse üretimi “en üst seviyede” yapacaklarını açıkladı.

Avrupa’nın birçok yerinde doğal gaz ve elektrik faturalarına yüzde 500 zam yapıldı. Küçük işletmelerin yanı sıra sanayi devlerinin de iflas bayrağını çekebileceği bildirildi.