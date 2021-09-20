Bazı okullardan yükselen ezan sesi CHP yandaşı medyayı rahatsız etti! 'Okullarda ezan okunması hangi ihtiyacı karşılamaktadır?'

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İstanbul’daki bazı okullarda ders saatleri Cuma namazına göre düzenlendi, okulların mikrofonlarından ezan okundu. İstanbul'daki Anadolu liselerinden bazıları, ders saatlerinde değişikliğe giderek, öğle arasını Cuma namazına denk gelecek şekilde, 13:10-14:00 olarak ayarladı.

'Okullarda ezan okunması hangi ihtiyacı karşılamaktadır?'

Bir dönem inançlı öğrencilerin "namaz kılıyorlar" çığırtkanlığı ile fişlendiği ülkemizde, bugün yaşanan değişikler, CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesini rahatsız etti. Ezan ve namazın ezeli düşmanları, yapılan Cuma namazı düzenlemesini hedef aldı. Cumhuriyet'e konuşan Eğitim Sen 3 No’lu Şube Yürütme Kurulu üyesi Kübra Yazıcı, şu açıklamayı yaptı:

"Bugün okullarımızın içinde ezan okunduğu haberleriyle karşı karşıyayız. Okullar, eğitim-öğretim sürecinin ve çocukların ihtiyaçlarına/üstün yararına göre düzenlenmesi gereken yerlerken, tamamen dini referanslarla yeniden dizayn ediliyor. Okullarda ezan okunması hangi ihtiyacı karşılamaktadır? Amaç nedir? Anlamak mümkün değil. Uygulamanın birkaç okulda eş zamanlı olması manidar. Yapılan uygulama AKP iktidarı tarafından büyük oranda aşındırılmış olan anayasanın laiklik ilkesinin tümden kaldırılmasına yönelik şeriat çağrılarının okullardaki tezahürü müdür? Bu soruya ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri bir an önce yanıt vermelidir."

Karamollaoğlu bu işe ne diyecek?

Başörtü yasağının geri gelmemesinin, Ayasofya'nın müzeye çevrilmemesinin, İmam hatiplerin kapatılmayacağının kefili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, "CHP yandaşlarının ezandan rahatsız olmasına" ne tepki vereceği merak konusu oldu.