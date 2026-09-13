Bazı firmalar tamamen polyester ürünlere 'yüzde 100 pamuk' etiketi basabiliyor

İzmit'te tekstil sektöründe faaliyet gösteren giyim mağazası sahibi Ceyhun Eken, merdiven altı üretim yapan bazı firmaların tamamen polyester olan ürünlere "yüzde 100 pamuk" etiketi basabildiğini söyledi. Okul kıyafeti hareketliliğinin yaşandığı yeni eğitim öğretim döneminde velilere seslenen Eken, forma alırken fiyatın ve dayanıklılığın yanı sıra kumaş türüne de bakılması gerektiğini anlattı.

Parlaklığı ve ağırlığı nedeniyle daha kaliteli sanılabilen polyester kumaş teri emmiyor. Gün içinde sürekli hareket halinde olan öğrenciler için bu bir dezavantaj oluştururken, pamuklu ürünler daha hafif ve kullanım açısından daha konforlu bir seçenek olarak gösteriliyor.

Eken, polyesterli ürünü ayırt etmek için nelere bakılabileceğini şöyle anlattı: "Polyesterli ürün biraz daha sert olur, tuşesi çok yumuşak olmaz ve ağır olur. Vatandaş bazen 'İyi, bak bu güzel' diye düşünebilir ama esasen o değil. Pamuklu ürün biraz daha hafif olur, renkleri belki çok canlı durmayabilir ama sağlıklı olur. Bunu anlamak için gramajına, kumaşın tokluğuna, tuşesine ve fiyatına bakmaları gerekiyor." Bazen polyesterli ürünü pamuklu ürünün çok daha üzerinde fiyata satan firmalar da bulunduğunu aktaran Eken, "Üründen biraz anlamak lazım ya da doğru adresleri tercih etmek gerekiyor" dedi.

"Astım, bronşit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir"

Pamuklu ürün üretimine devam ettiklerini, bu konuda bir baskı ya da talep olmamasına rağmen özellikle pamukluyu tercih ettiklerini dile getiren Eken, "Pamuklu ürünler belki polyesterli ürünler kadar dayanıklı olmayabilir ama sağlıklı" ifadesini kullandı. Üretimi, bakanlığın uygun gördüğü ve ilgili kurumlara tebliğ ettiği kıyafet yönetmeliğindeki esaslara uygun sürdürdüklerini de belirtti.

Polyesterin sağlık yönünü ise şu sözlerle aktardı: "Kişi terlediğinde polyester emici özelliği olmadığı için ter vücut üzerinde kalıyor ve soğuyor. İlkokul öğrencileri de özellikle çok hareketli oluyorlar. Astım, bronşit gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Koku da yapar."

Reel piyasada yaklaşık yüzde 70 yükseliş

Ham madde ve üretim maliyetlerindeki artışlara rağmen fiyatları dengede tutmaya çalıştıklarını söyleyen Eken, reel piyasada yaklaşık yüzde 70 mertebelerinde yükseliş olduğunu, ham maddeye zam geldiğini, işçilik ve enerjinin arttığını belirtti. Kendi fiyatlarında ise geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 yukarı yönlü ortalama güncelleme yaptıklarını aktardı.

Normal fiyatlarının piyasanın yaklaşık yüzde 25 altında olduğunu, ücretsiz tadilat ve terzi hizmeti de değerlendirildiğinde velilerin piyasanın yaklaşık yüzde 40 altında alışveriş yapmış olduğunu belirten Eken, "Bir paça terzide 200-250 lira olmuş. 400 liraya pantolon satıyoruz, paçasını biz ücretsiz yapıyoruz" dedi. Nakit alışveriş yapanlara peşin fiyatının yüzde 10 altında hizmet verdiklerini, taksitli alışveriş imkânının bulunduğunu ve Büyükşehir Belediyesinin projesi olan 41 Kart'ın da geçerli olduğunu söyledi. Ücretsiz tadilat hizmetleri hesaba katıldığında geçen yılki fiyatlara ve daha altına satış yapmaya devam ettiklerini belirten Eken, "Bu da velinin bütçesine ciddi anlamda katkı sağlıyor" diye konuştu.

İlkokul forma seti yaklaşık 1300 ila 1800 lira

İlkokul grubunda tişörtler 350-400 lira, pantolonlar ise 280 liradan başlıyor. Kumaş gramajının arttığı ortaokul ve lise gruplarında fiyatlar bir miktar yükselirken, kışlık sweatshirt fiyatları 600 ile 700 lira bandında bulunuyor.

Eken, set maliyetine ilişkin şu bilgiyi verdi: "Bir ilkokul öğrencisi 3 ya da 4 parça kıyafetten oluşan okul forması setini yaklaşık 1300 ila 1800 lira arasında dizebiliyor. Bu rakam ortaokullarda 1500 ila 2000 lira, liselerde ise 1700 ila 2200 lira arasında değişiklik gösteriyor."