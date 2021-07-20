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Bayramın ilk firari danası ortaya çıktı Markete daldı

Küçükçekmece'de kurbanlık dana sahibinin elinden kurtularak akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Danayı karşılarında gören çalışanlar ve markette bulunanlar neye uğradığını şaşırdı. Kurbanlığın sahibi elinden kaçan danayı uzun uğraşların ardından sakinleştirmeyi başardı. Yaşanan ilginç anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 10:53:00 -

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece'deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde yaşanan olayda sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

Markette bulunanlar neye uğradığını şaşırdı

Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı. Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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