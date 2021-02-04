Bayram Şenocak’tan CHP’ye sert tepki! ‘Türkiye karşıtlarıyla aynı safta’

AK Parti İstanbul’da ilçe kongreleri, bugün gerçekleştirilen Pendik, Beşiktaş ve Esenyurt İlçe Kongreleri'yle tamamlandı. ‘İnandığın Yolda Yürü’ temasıyla yapılan kongrelerde yeni dönemin temizlik, maske ve mesafe kuralına ihtimam gösterildi. Kongrelere; AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, milletvekilleri, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve teşkilat mensupları katıldı.

Türkiye’yi karıştırmak isteyen kukla militanlara sahip çıkan CHP zihniyetini sert sözlerle eleştiren Şenocak, “Beceriksiz İBB Başkanı, kendi işi haricinde her işle uğraşıyor. Gezi eylemleri sürecinde halkı sokağa davet eden, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ise halkı tepkisiz kalmaya çağıran CHP'li İBB Başkanı, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan DHKP-C'li militanları, LGBT sapkınlarını Saraçhane'ye davet ediyor. Gezi eylemleri sürecinde polisimize taş atan, devletimize ‘seri katil’diyen, 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında ise sokağa çıkanları eleştiren CHP'nin İstanbul İl Başkanı, şimdi de Boğaziçi Üniversitesi’ndeki militanların öncülüğünü yapıyor. Üzüm üzüme baka baka kararırmış ya bunların Genel Başkanları da aynı. Hatırlayacağınız üzere Kılıçdaroğlu, Doğu ve Güneydoğu’da hendek kazan, polisimize, askerimize kurşun sıkan teröristlere ‘Arkadaşlarım’ demişti. Şimdi de Boğaziçi eylemlerindeki militanlara ‘Evlatlarım’ diyor. Bu CHP zihniyeti, nerede Türkiye karşıtları varsa, onlarla aynı saftadurmuştur. EyyKılıçdaroğlu, bizim milletimiz bu ve benzeri kirli oyunlarınıza geçmişte çok güzel cevaplar vermiştir. Hala ders almadıysanız, tekrar ders vermesini de iyi bilir. Sakın ola, bizim sabrımızı test etmeye kalkmayın.” dedi.

“CHP’li İBB Başkanı 1,5 yılda sadece, AK Parti icraatlarının açılışını yaptı”

CHP elinde İstanbul’un hizmet kısırlığı yaşadığını söyleyen Şenocak, “CHP’li İBB Başkanı, görevde 1,5 yılını doldurmasına rağmen hala İstanbul için tek bir eser dahi inşa etmiş değil. Seçim zamanı verdiği sözleri çoktan unuttu. İBB Meclisi’ndeki çoğunluğumuza istinaden ‘Beni çalıştırmıyorlar’ iftirasıyla kendi beceriksizliğini de ört bas etmeye çalışıyor. Bugüne kadar 19 milyar TL borçlanma yetkisi verdik. Bu kadar bütçeye rağmen tek bir icraatı dahi yok. Buradan bir kez daha soruyorum; Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin konut vadettin. 1,5 yılda 30 bin konut yapman gerekirdi. Kaç tane yaptın? Koca sıfır. Üstelik bu CHP’li İBB Başkanı, AK Parti döneminde 1 milyar TL olan deprem bütçesini 347 milyon TL’ye düşürdü.‘AK Parti yeni Halk Ekmek Büfeleri açılmasını engelliyor.’ diyor. Halbuki biz 142 tane büfeye onay verdik. Bu büfeleri; şehit ailelerine, gazi ailelerine ve engellilere vereceksiniz şartı koyduk. Hala uygulamaya koymadılar. Liyakat esaslı atamalarını da bizzat kendi ağızlarıyla itiraf ettiler. Ne diyorlar CHP İBB Meclisi Grup Toplantısı’nda ‘Eğer İBB’ye 100 kişi alınacaksa yüzde 35’i CHP’den, yüzde 15’i İYİ Parti’den, yüzde 15’i HDP’den, gerisi oradan, buradan’ diyorlar. İBB’yi adeta kendileri arasında parsellemişler. İhtiyaç fazlası personel bahanesiyle 14 bini aşkın işçi kardeşimizi işten attılar, yerine 15 bin kişiyi işe aldılar. Siz bu kafayla mı İstanbul’a hizmet edeceksiniz. Bir de utanmadan, sıkılmadan kendi beceriksizliklerini ‘AK Parti bizi çalıştırmıyor’ bahanesiyle ört bas etmeye çalışıyorlar.” ifadelerini kullandı.

“İlk günkü aşkla hizmetlerimize devam edeceğiz”

Kongrede konuşan AK Parti MKYK üyesi İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ise şunları söyledi: “CHP’li Belediyelerin bugüne kadar, milletin menfaatine yarayacak hizmetleri inşa etme gibi bir derdi olmadı. Seçim zamanı konuştukları başka, iş başına geldiklerinde yaptıkları başkadır. İşte bunun en güzel örneklerini İstanbul’da görüyoruz. Beşiktaş, CHP’li bir belediye. Hizmet var mı? Yok. İBB, CHP’li bir belediye. Hizmet var mı? Yok. Göreve geleli 1,5 yılı geçmiş, hala tek bir eser dahi inşa etmediler. Yapay gündemlerle, algı operasyonlarıyla günlerini geçirmekten başka bir şey yapmıyorlar. Bizim milletimiz, CHP zihniyetinin ne olduğunu bildiği için yıllardır bunları iktidara getirmiyor. Her zaman halkın yanında olan, Türkiye’nin kalkınması için gece gündüz demeden çalışan Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin dört bir yanına ilk günkü aşkla hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Protokol konuşmalarının ardından oylamalar gerçekleştirildi. Delegelerin oylarıyla; bayrak değişimlerinin yaşandığı Pendik İlçe Başkanlığı’na Ali Şirin, Beşiktaş İlçe Başkanlığı’na Yıldırım Turan, Esenyurt İlçe Başkanlığı’na ise Harun Özer seçildi.