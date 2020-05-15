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Bayram öncesi yetim çocukları sevindirecekler

Malatya’da Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve velilerinin desteği ile başlatılan kampanyada, 250 yetim öğrenciye bayram öncesi oyuncak gönderilecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 15:42:32 -
Bayram öncesi yetim çocukları sevindirecekler

Malatya’da Akşemsettin İşitme Engelliler Okulu öğretmen ve velilerinin desteği ile başlatılan kampanyada, 250 yetim öğrenciye bayram öncesi oyuncak gönderilecek.


Konuyla ilgili okul binasında bir açıklamada bulunan Okul Müdürü Mesut Gönç, kurum olarak ‘Gönül bağları kuruyoruz ve yaşasın iyilik’ diyerek sosyal sorumluluk projelerinde yer aldıklarını söyledi. Okulların eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de yer alması gerektiğini belirten Gönç, okuldaki öğretmenlerin ve velilerinde desteği ile yetim ve öksüz öğrenciler için oyuncak kampanyası başlattıklarını söyledi.


Türkiye’nin de birçok noktasından kampanyalarına destek geldiğini ifade eden Gönç, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerindeki okullarda eğitim gören öksüz ve yetim başta olmak üzere 250 çocuğa bayram öncesi aldığımız oyuncakları gönderiyoruz. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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