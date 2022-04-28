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Oruç Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:
Oruç

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

Ramazan bayramı namazı saatleri Diyanet | 2 Mayıs, 3 Mayıs ve 4 Mayıs tarihlerinde ramazan bayramı idrak edilecek. Ramazan bayramının ilk gününde ise 81 ildeki tüm camilerde bayram namazı kılınacak. Vatandaşlar ise bulundukları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, bayram namazı saat kaçta? Hangi ilde saat kaçta bayram namazı kılınacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-28 16:38:00 -
Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

Mübarek ramazan ayı 2 Nisan’da başladı. 2 Mayıs’ta ise ramazan bayramının ilk günü idrak edilecek. Bu sebeple bayram namazının saat kaçta kılınacağı araştırılmaya başlandı. Diyanet ise il il ramazan bayramı saatleri araştırdı. İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı vakti:

Bayram namazı saat kaçta? İl il bayram namazı saati:

Adana: 06.14,

Adıyaman: 06.02,

Afyonkarahisar: 06.31,

Ağrı: 05.40,

Aksaray: 06.18,

Amasya: 06.07,

Ankara: 06.20,

Antalya: 06.33,

Ardahan: 05.39,

Artvin: 05.42,

Aydın: 06.43,

Balıkesir: 06.40,

Bartın: 06.20,

Batman: 05.50,

Bayburt: 05.50,

Bilecik: 06.31,

Bingöl: 05.51,

Bitlis: 05.45,

Bolu: 06.24,

Burdur: 06.34,

Bursa: 06.35,

Çanakkale: 06.46,

Çankırı: 06.16,

Çorum: 06.11,

Denizli: 06.38,

Diyarbakır: 05.54,

Düzce: 06.26,

Edirne: 06.43,

Elazığ: 05.57,

Erzincan: 05.54,

Erzurum: 05.46,

Eskişehir: 06.30,

Gaziantep: 06.06,

Giresun: 05.56,

Gümüşhane: 05.53,

Hakkari: 05.40,

Hatay: 06.12,

Iğdır: 05.35,

Isparta: 06.32,

İstanbul: 06.34,

İzmir: 06.45,

Kahramanmaraş: 06.07,

Karabük: 06.19,

Karaman: 06.23,

Kars: 05.38,

Kastamonu: 06.14,

Kayseri: 06.11,

Kilis: 06.08,

Kırıkkale: 06.18,

Kırklareli: 06.40,

Kırşehir: 06.16,

Kocaeli: 06.31,

Konya: 06.25,

Kütahya: 06.32,

Malatya: 06.01,

Manisa: 06.44,

Mardin: 05.52,

Mersin: 06.17,

Muğla: 06.42,

Muş: 05.47,

Nevşehir: 06.15,

Niğde: 06.16,

Ordu: 05.58,

Osmaniye: 06.11,

Rize: 05.48,

Sakarya: 06.29,

Samsun: 06.04,

Siirt: 05.47,

Sinop: 06.08,

Sivas: 06.04,

Şanlıurfa: 06.00,

Şırnak: 05.45,

Tekirdağ: 06.40,

Tokat: 06.05,

Trabzon: 05.51,

Tunceli: 05.55,

Uşak: 06.36,

Van: 05.40,

Yalova: 06.33,

Yozgat: 06.12,

Zonguldak: 06.22.

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.

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