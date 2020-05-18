Bayram boyunca sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta sonu dahil bayramda sokağa çıkma yasağı olur mu? Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından yakın kurmaylarıyla mesaisini İstanbul’da geçiren Erdoğan, bugün dijital kabineye sekizinci kez başkanlık edecek. Kabinede ağırlıklı olarak koronavirüsle mücadele tedbirleri ve normalleşme takvimi ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak kabinede Ramazan Bayramı’nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Buna göre arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bayramdan sonra yasakların kaldırılması bekleniyor.

AVM’ler berberler kapatılacak mı?

Toplantıda ayrıca seyahat yasağının kaldırıldığı illere kademeli ve kontrollü olmak üzere yenilerinin eklenmesi de bekleniyor. Kabinede 11 Mayıs’ta açılan AVM’ler, berberler ve kuaförlerde bir haftalık dönemde kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusu ve sahadan gelen sonuçlar da değerlendirilecek.