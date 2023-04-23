Bayraktar TB2 SİHA'da yeni dönemin ilk anlaşması: Dünyaca ünlü dergi açıkladı! Mısır Türkiye'den satın alacak

ABD merkezli Forbes dergisi, Türkiye ile Mısır arasında başlayan yeni dönemle birlikte Kahire'nin Bayraktar TB2 satın alabileceğini duyurdu. Forbes, "Türk drone endüstrisi Bayraktar TB2 ile yükselişe geçti" dedi.

Türkiye ile Mısır arasında bir süredir durağan seyreden ilişkilerde yeni dönem başladı. Türkiye ile Mısır arasında başlayan karşılıklı üst düzey ziyaretlerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Erdoğan-Sisi görüşmesi çok gecikmez." mesajı vermişti.

MISIR BAYRAKTAR TB2'Yİ SATIN ALABİLİR

ABD merkezli Forbes dergisi, iki ülke arasındaki normalleşme kapsamında askeri bir anlaşmaya imza gelebilir diye yazdı: Türkiye ve Mısır, yakın zamanda ilişkileri düzeltebileceklerine göre, Kahire Bayraktar TB2'yi satın alabilir iddiasında bulundu.

Analistlerin, diplomatik ilişkilerin yeniden kurulmasıyla birlikte bu durumun savunma anlaşmalarını beraberinde getirebileceğini söylediği belirtildi.

Türkiye'nin, Mısır'a SİHA teklifinde bulunabileceği ifade edilerek, "Çünkü onları halihazırda Kahire'nin rakiplerinden birine sattı." denildi. 2021'de Etiyopya'ya sağlanan TB2'ler hatırlatıldı.

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TB2 TEDARİKİ SEÇENEĞİ MASADA

Öte yandan, Kuzey Afrika ülkesi Fas'a da aynı yıl "tahmini olarak 13 TB2 satıldığı" bilgisi paylaşıldı ve şunlar aktarıldı:

ABD merkezli Forbes dergisi, iki ülke arasındaki normalleşme kapsamında askeri bir anlaşmaya imza atılabilir.

Türkiye'nin, Mısır'a SİHA teklifinde bulunabileceği ifade edilerek, "Çünkü onları halihazırda Kahire'nin rakiplerinden birine sattı." denildi. Bu noktada 2021'de Etiyopya'ya sağlanan TB2'ler hatırlatıldı.

Mısır'ın SİHA ilgisi: Ortak üretim isteyebilirler

TB2'nin yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından ANKA SİHA üretimi yapıldığı da hatırlatıldı.

Aynı haberde, "Mısır, SİHA endüstrisini geliştirmekle ilgileniyor. Önemli teknoloji transferlerini içerebilecek ortak üretime ilgi duyabilir." notuna yer verildi.

Kahire yönetiminin Türkiye'de üretilen SİHA'lara ilgisine dair, "Satın almaları kesinlikle mümkün görünüyor." ifadesi kullanıldı.

Bayraktar TB2 özellikleri

-Faydalı Yük Kapasitesi: 150 kg

-Faydalı Yük - Mühimmatlar: 4 Adet Lazer Güdümlü Akıllı Mühimmat

-Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)

-Havada Kalış: 27 Saat

-Yükseklik: 2.2 mt.

-Seyir - Maksimum Hız: 70 knot - 120 knot

-Yakıt Kapasitesi / Tipi: 300 Litre / Benzin

-Maksimum Kalkış Ağırlığı: 700 kg

-Kanat Açıklığı: 12 mt.

-Uzunluk: 6.5 mt.

-Operasyonel - Maksimum İrtifa: 18.000 feet - 25.000 feet

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